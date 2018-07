Rugby seniori

Zilele trecute, Federația Română de Rugby a aprobat proiectul de comasare a eșalonului doi și trei, într-un campionat ce va purta numele Divizia Națională de rugby. Noul format va avea teoretic două grupe și un număr total de 12 echipe împărțite pe zone geografice. Din acest sezon, județul Suceava va avea două reprezentante în competițiile naționale de seniori. Aflată în curs de înființare, echipa ACS Rugby Club Gura Humorului va fi în grupă cu cea a Clubului Sportiv Municipal Suceava în seria Centru Nord, alături de Știința Petroșani, CSU Arad, CS Mănăștur și CS Poli Iași. În cealaltă grupă, Centru Sud, vor fi teoretic echipele CS Năvodari, RC Bârlad, RCM Galați, RC Grivița București, CS Sportul Studențesc și CSM Sibiu. Noul campionat ar putea să înceapă pe data de 15 septembrie, sezonul regulat cu un tur și un retur urmând să se desfășoare până pe 17 noiembrie. După această fază, primele trei echipe clasate în fiecare grupă vor merge în turneul play-off, unde se va juca în sistem tur berger pe durata a cinci săptămâni de la finalul lunii martie, după tragerea la sorți cu poziția în clasament pentru sistemul berger, fiecare echipă plecând cu 0 puncte. Play-out-ul se va disputa după același sistem, dar cu ultimele trei clasate din cele două grupe. În semifinalele din play-off locul 1 va juca cu locul 4, iar 2 cu 3, locurile 5 și 6 păstrându-și pozițiile la finalul campionatului. În play-out vor fi jocuri de clasament tur – retur, locurile 7 – 8, 9 – 10 și 11 – 12.

Humorenii au 39 de potențiali jucători, din care își doresc să rămână cu cel puțin 25 pentru campionat

Orașul Gura Humorului va fi reprezentat din acest an și-n competițiile de seniori. Astfel, după 38 de ani de pauză, orașul are din nou echipă. Seniorii vor evolua sub numele de ACS Rugby Club Gura Humorului, proiectul venind după asocierea dintre CSȘ Gura Humorului și Fundația Te Aud România, cu sprijinul necondiționat al Primăriei Gura Humorului, al Federației Române de Rugby, al DHL România și al Băncii Comerciale Române BCR. Echipa a fost formată din dorința de a avea continuitate în activitatea de la juniori și de a le da acestora o șansă în carieră, în special celor ce nu ajung la loturile naționale sau la cluburi puternice din țară sau străinătate.

„Suntem încă în faza de constituire a acestui club, astfel că până la finalul lunii așteptăm să vină Certificatul de Înregistrare Fiscală și de la MTS, Certificatul de Înregistrare Sportivă. Urmează să facem și o cerere de afiliere temporară la FRR, de la care am primit deja mingile de antrenament și de joc. Suntem în discuții cu mai multe persoane private pentru a-i aduce să sprijine echipa și încercăm să definitivăm lotul cu care o să participăm în campionat. În acest moment avem o listă de 39 de potențiali jucători și sperăm să avem cel puți 25 în lot”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

După data de 10 august, humorenii vor face și licențierea antrenorilor pentru DNS, iar după afiliere se vor face și legitimările și transferurile jucătorilor.

Tehnicianul Andrei Varvaroi este sceptic în ce privește numărul de echipe ce se vor înscrie în noul format.

„Din câte am aflat, Iașiul nu se știe dacă se va înscrie, iar echipele din București ce evoluau în Divizia A sunt reticente la această schimbare, deoarece nu dispun de bani, dar și jucători care să facă atâtea deplasări. Pentru noi este bine deocamdată, deoarece vom avea doar două deplasări mai lungi în prima parte, iar după vom vedea unde vom fi și cu cine”, a completat antrenorul Andrei Varvaroi.

Sucevenii ar fi preferat Bârladul în locul celor de la Știința Petroșani, din cauza distanței foarte mari

În această perioadă a avut loc reunirea lotului la echipa CSM Suceava, cea care se află într-o perioadă de reacomodare la efort, iar din luna august va începe antrenamentele normale. La finalul lunii august, sucevenii vor să facă un cantonament la mare, acolo unde își doresc să facă două meciuri de pregătire cu Năvodari și Tomitanii Constanța.

„Avem cam 38 de jucători în lot și deși câțiva dintre ei sunt în discuții cu cei de la Gura Humorului, sperăm și sunt sigur că vom forma un lot competitiv cu care să abordăm acest campionat. Federația ne-a anunțat de aprobarea noului format, dar cred că trebuia să țină cont și de părerile echipelor implicate, mai ales că mai multe dintre ele s-ar putea să nu se înscrie. Pe noi ne-au pus cu Petroșaniul, unde avem o deplasare lungă și obositoare, iar după părerea mea varianta geografică era Bârladul, dar deja este aprobat și vom vedea ce se va întâmpla până la termenul limită de înscriere în campionat”, a explicat antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colțuneac.