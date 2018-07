Despărţire

La doar 69 de ani, fostul rugbist şi antrenor sucevean Petru Panainte (cunoscut de iubitorii rugby-ului ca Petru Panait) a plecat dintre noi în urma unui nefericit accident. Ieri, regretatul antrenor şi profesor a fost condus pe ultimul drum la Cimitirul Pacea nou de familie, prieteni, foşti colegi de echipă, dar şi de foştii săi elevi pe care i-a descoperit şi i-a format la echipa de juniori a Sucevei. Petru Panainte a fost aplaudat pentru ultima oară de toţi cei prezenţi, în semn de respect pentru tot ce a făcut pentru rugby-ul sucevean şi cel românesc.

„Cu toţii regretăm moartea fulgerătoare a lui Petru Panainte, iar amintirea sa va rămâne veşnică. L-am cunoscut pe Petrică în anul 1972, în anii când eram la început în rugby. Pe atunci jucam la juniori, dar făceam antrenamente cu seniorii. În 1973 am jucat două meciuri cu seniorii în Divizia A, dar eram încă junior. A fost un model pentru noi, tinerii care veneam din urmă, un jucător şi un om ambiţios. Ca antrenor la Şcoala Sportivă din Suceava a scos de-a lungul anilor foarte mulţi jucători de valoare, astfel că o perioadă mare de timp, la nivelul uverturii naţionalelor erau jucători formaţi de Petru Panainte, dar şi pe pachetul de înaintare”, a explicat fostul jucător al Sucevei Dumitru Grig, coleg de echipă şi prieten cu regretatul antrenor.

Ovidiu Sluşariuc: „Pentru mine, profesorul Panait a fost ca al doilea tată”

La înmormântare a fost prezent şi unul din elevii lui Petru Panainte care a ajuns până la cel mai înalt nivel, Ovidiu Sluşariuc, sportiv descoperit şi format la Suceava de regretatul antrenor, ce a fost component la toate loturile naţionale, juniori, tineret seniori. Ovidiu Sluşariuc a îmbrăcat timp de 11 ani tricoul naţionalei de seniori şi a debutat în 1988 într-un meci câştigat de România cu 55 – 0 în faţa Tunisiei pe stadionul Ghencea, atunci când nu împlinise încă 20 de ani.

„Pentru mine, profesorul Panait a fost ca al doilea tată şi poate de multe ori a fost mai aproape de mine decât tata. Cu ajutorul său mi-am clădit viitorul şi ţin să-i mulţumesc pentru tot ce a făcut pentru mine şi pentru noi, cei implicaţi în fenomenul rugby. Cu profesorul am avut rezultate bune şi cu echipa de juniori, el fiind un om important în rugby-ul sucevean şi cel românesc prin jucătorii pe care i-a format şi care mai apoi au ajuns la echipe importante din ţară şi din Europa, dar mai ales la echipele naţionale unde au reprezentat cu succes România. Am început rugby-ul în 1982 cu domnul profesor Panait, iar în 1986 am plecat în armată, la Steaua, în 1988 m-am întors acasă, iar după jumătate de an am plecat la Dinamo”, a declarat fostul internaţional sucevean format de Petru Panainte, Ovidiu Sluşariuc.

Petru Panainte a evoluat ca jucător în pachetul de înaintare, atât în linia a III-a a grămezii, pe postul de flancher, cât şi-n linia I, pe postul de taloner.

Între anii 1968-1973 a fost jucător la Constructorul şi apoi CSM Suceava, în următorul sezon, 1973-1974, a evoluat la CSM Sibiu, în perioada 1974-1978 a jucat la Universitatea Timişoara, apoi a revenit acasă, la CSM Suceava, pentru ca apoi să-şi încheie cariera de sportiv la Minerul Gura Humorului. Din 1978 a preluat funcţia de antrenor de rugby la Şcoala Sportivă Suceava. Dintre jucătorii descoperiţi şi formaţi ce s-au remarcat la nivel naţional şi internaţional îi amintim pe Gelu Ignat, Neculai Nichitean, Ilie Ştefan Ivanciuc, Ovidiu Ştefan Sluşariuc, Cătălin Franciuc, Vasile Flutur sau Petru Vladimir Bălan. Mai mult, jucătorii formaţi de regretatul antrenor au format mulţi ani nucleul echipei de seniori CSM Suceava, dar şi la multe cluburi puternice din ţară şi străinătate.