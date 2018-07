Liga a III-a

Stadionul Tineretului din Fălticeni a găzduit ieri o acţiune de selecţie, prilej cu care oficialii nou-promovatei Şomuz au dorit să vadă la lucru o serie de tineri jucători care ar putea face parte din lotul echipei în viitorul sezon al Ligii a III-a.

„În jur de 30 de jucători s-au prezentat la trial. Majoritatea au provenit din judeţul Suceava, însă am avut surpriza să vedem la lucru şi tineri dornici de afirmare care au venit tocmai de la Iaşi sau chiar din Constanţa! Am remarcat calităţi la unii dintre ei, aşa că am ales un număr de 10 jucători pe care-i vom testa din nou la mijlocul acestei săptămâni, alături de alţi 10-15 jucători despre care avem deja referinţe, dar care n-au putut ajunge duminică, la Fălticeni, din diferite motive. Este obligatoriu să întinerim echipa, în condiţiile în care la nivelul eşalonului al treilea se joacă cu trei fotbalişti sub 19 ani în teren, ceea ce înseamnă că în lot trebuie să avem minim 6-7 jucători aflaţi la vârsta junioratului”, a declarat antrenorul celor de la Şomuz, Radu Anania.

Reunirea lotului grupării fălticenene va avea loc pe data de 1 august, până atunci oficialii clubului purtând discuţii cu fotbaliştii din garda veche pentru continuarea colaborării.

„Este clar că nu mai putem continua ca până acum. Nivelul este mult mai ridicat faţă de Liga a IV-a şi trebuie să facem antrenamente săptămânal pentru a putea da un randament bun la meciurile din campionat. Vreau o promisiune din partea fiecărui jucător că va putea participa săptămânal măcar la o şedinţă de pregătire sau două. Sunt mulţi care provin din alte localităţi, lucrează în diferite domenii de activitate şi trebuie să ştim exact pe cine ne putem baza cu adevărat în noul context. Mai bine să ştim de la început cum stau lucrurile, nu are rost să ne încurcăm unii pe alţii”, a precizat Radu Anania.

Ediţia 2018-2019 a Ligii a III-a este programată să debuteze pe 25 august. Şomuz Fălticeni va evolua în Seria I, alături de formaţiile Foresta Suceava, Ştiinţa Miroslava, FK Miercurea Ciuc, Oţelul Galaţi, Bucovina Rădăuţi, CSM Roman, Sporting Lieşti, KSE Târgu Secuiesc, CSM Focşani, FC Odorheiu Secuiesc, Sănătatea Darabani, Ceahlăul Piatra Neamţ, FCM Gauss Bacău şi nou-invitatele FC Botoşani II şi Politehnica II Iaşi.