Toma Niga rămâne la Sibiu pentru încă un an, sub formă de împrumut

Fotbal

Chiar dacă în ultimele zile a apărut în presa sportivă din România știrea că a fost vândut definitiv de FCSB la FC Hermannstadt, portarul sucevean Toma Niga spune că lucrurile nu stau deloc așa.

„M-am simțit foarte bine la Sibiu în ultima jumătate de an, așa că am fost de acord să mai joc încă un sezon la formația din Ardeal sub formă de împrumut, mai ales că voi avea șansa să debutez în Liga I. Mai am contract cu FCSB încă 4 ani”, a declarat goal-keeper-ul în vârstă de 21 de ani.

Niga se va lupta pentru titularizare cu Cătălin Căbuz și Răzvan Began, fostul poartar al Forestei din sezonul precedent.

„M-am antrenat foarte bine în ultima perioadă, am fost ferit de accidentări, așa că sunt pregătit din toate punctele de vedere pentru noul sezon competițional. Sper să mi se dea șansa să joc, pentru a-mi aduce aportul la rezultatele echipei”, a precizat fotbalistul originar din comuna suceveană Frumosu.

După două sezoane în care a apărat titular pe Areni la nivelul Ligii a II-a, Toma Niga a fost vândut în luna iulie a anului 2017 de Foresta la FCSB în schimbul sumei de 30.000 de euro, sucevenii urmând să primească 15% dintr-un viitor transfer. După ce a ajuns sub comanda lui Nicolae Dică, Niga a fost împrumutat mai întâi în eșalonul al doilea, la Academica Clinceni, și mai apoi la FC Hermannstadt.