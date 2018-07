Handbal

Echipa de handbal a Clubului Sportiv Universitar din Suceava continuă discuţiile cu mai mulţi jucători în vederea completări lotului şi dublării lui pe posturi. În această săptămână, oficialii clubului sucevean au ajuns la o înţelegere cu un jucător grec, Nikolas Siamatas. În vârstă de 25 de ani, handbalistul grec evoluează pe postul de inter dreapta, acolo unde-l va dubla pe experimentatul Cristian Adomnicăi. Nikolas Siamatas măsoară 1,97 de metri, iar în ultimul sezon a marcat 97 de goluri în 22 de meciuri jucate în prima ligă elenă la formaţia Filippos Verias. Mai mult, handbalistul din Grecia a jucat doi ani şi-n cupele europene, în EHF, din 2014 şi până-n 2016, cu echipa la care evolua atunci, SC Diomidis Argous. În 2015 a pierdut în turul II din EHF în dubla cu Dinamo Bucureşti.

„Am aflat de acest jucător grec prin intermediul unor prieteni şi după mai multe zile de probă şi discuţii am ajuns la o înţelegere cu el. Este un jucător talentat, care ştie jocul nostru şi cred că se va adapta destul de repede. Sunt convins că ne va ajuta în acest campionat pe postul de inter dreapta, unde-l va dubla pe Cristi Adomnicăi. Mai suntem în discuţii cu câţiva jucători de perspectivă, în special pentru echipa a doua de care se ocupă antrenorul Ion Tcaciuc. În acelaşi timp am discutat şi cu mai mulţi jucători ce au terminat junioratul la Liceul cu Program Sportiv din Suceava. Ne dorim să discutăm cu cei de la LPS Suceava şi pentru jucători ce sunt încă juniori, iar în plus vom promova şi jucătorii din pepiniera proprie aflaţi în ultimul an de juniori II, care au voie să joace la Divizia A”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

În această perioadă de pauză competiţională, universitarii s-au despărţit de portarul Cristian Tcaciuc, care a plecat acasă, la Timişoara, de Sebastian Polocoşer, de sârbul Dusan Sipka şi de Gabriel Cotinghiu. Cel mai important transfer al universitarilor a fost al suceveanului Cristian Adomnicăi, jucător ce s-a întors acasă după şapte ani petrecuţi la HC Odorhei şi Potaissa Turda. CSU Suceava i-a transferat şi pe portarul Valeriu Erhan (Dunărea Călăraşi), pivotul Alexandru Ionescu (Ştiinţa Bacău) şi centrul Maxim Oancea (Ştiinţa Bacău).

Ieri, handbaliştii Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava au ajuns în Portugalia, acolo unde vor reprezenta România la Campionatul European Universitar de handbal, competiţie la care participă din postura de campioană en-titre.