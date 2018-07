Lupte greco-romane

Șase dintre sportivii Clubului Sportiv Municipal Suceava, pregătiți de antrenorii Valerică Gherasim, Andrei Bolohan și Daniel Ciubotaru, au plecat astăzi la Reșița, acolo unde timp de trei zile vor lupta pe saltea pentru medalii la Campionatul Național Individual de lupte greco-romane pentru seniori. Delegația suceveană este tânără, cinci dintre luptători fiind încă juniori I, unul singur fiind în ultimul an la tineret și abia la anul va trece la seniori. Astfel, la categoria 63 de kilograme va lupta Marius Blându, sportiv ce a câștigat în acest an titlul de vicecampion național la juniori I. Component al lotului național de juniori I, Adrian Agache va evolua la categoria 76 de kilograme, el fiind în acest an campion național la juniori I și vicecampion la naționalele de tineret sub 23 de ani, câștigând și locul I la etapa de calificare a Campionatului Național Individual pentru seniori. Tot la 76 de kilograme va lupta și colegul său Răzvan Mihalache, medaliat cu argint în acest an la naționalele de juniori I. Un alt component al lotului național de juniori I al României, Teodor Chira, va lupta pentru medalie la categoria 97 de kilograme, fiind și principalul candidat la podium după două titluri de campion al României, la juniori I și tineret (under 23), dar și un loc III la etapa de calificare a naționalelor de seniori. Tot la categoria 97 de kilograme va evolua și Ion Marian, sportiv ce-n acest an a devenit vicecampion național de juniori I, la etapa de calificare a seniorilor ocupând locul III. Singurul luptător sucevean ce nu mai este junior, fiind în ultimul an de tineret, Andrei Traian va lupta la cea mai mare categorie din concurs, 130 de kilograme, în acest an el reușind să câștige bronzul la Campionatul Național de lupte greco-romane pentru tineret (under 23).

„Mergem la aceste finale naționale de seniori cu o echipă foarte tânără. Luptătorii noștri nu sunt departe de valoarea seniorilor chiar dacă sunt juniori și acest lucru au demonstrat-o la prima etapă de calificare la seniori, dar și la naționalele de tineret unde au urcat aproape toți pe podium. Acest campionat de seniori este un plus de experiență pentru sportivii noștri, cu care la anul ne vom putea propune obiective mai îndrăznețe în acest campionat. Sper ca cei doi componenți ai lotului național de juniori I să urce pe podium, Teodor Chira și Adrian Agache, iar ceilalți să se autodepășească și să facă o figură frumoasă și de ce nu să câștige și medalii. Mulțumim pentru sprijin Primăriei și Consiliului Local Suceava, conducerii CSM Suceava, lui Sevi Ocu (Restaurant Melody), George Andronic, Andrei Popuță, Gheorge Baltă, Fiziomed Suceava și lui Valentin Stănuț”, a declarat antrenorul sucevean, Andrei Bolohan.