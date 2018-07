Rugby

După o pauză de două luni de zile, seniorii echipei de rugby de la Clubul Sportiv Municipal Suceava revin astăzi la antrenamente, de la ora 18.00, la stadionul Unirea. Elevii antrenorului Marius Colţuneac reîncep antrenamentele, dar încă nu ştiu cum va arăta componenţa Diviziei Naţionale în sezonul ce urmează, şi asta deoarece pe 11 iunie s-au propus în Biroul Federal al Federaţiei Române de Rugby două variante de comasare a eşalonului II şi III din România.

Astfel, una din variantele agreate de Biroul Federal este cea cu două grupe de câte şase echipe, una Centru Nord, în care s-ar regăsi echipele: Rugby Club Gura Humorului, CSM Suceava, Ştiinţa Petroşani, Poli Iaşi, CS Mănăştur şi CS U Arad, şi una Centru Sud, cu RC Griviţa, CS Sportul ST, CS Năvodari, RCM Galaţi, CSM Sibiu şi RC Bârlad. Acest sistem ar avea tur şi retur, dar şi play-off şi play-out, semifinale, finale şi jocuri de clasament. Cea de-a doua variantă este una în care se regăsesc toate cele 12 echipe sub forma unui Campionat Naţional cu tur şi retur, semifinalele în care se va juca în sistem locul 1 cu locul 4 şi locul 2 cu locul 3, urmate de finala mică şi mare.

„Nu mi se pare normal să fie comasate cele două divizii, deoarece la varianta cu 12 echipe costurile vor fi mult mai mari. În plus, echipele din DNS au investit bani pentru a rămâne aici. Chiar dacă am terminat pe ultimul loc în sezonul trecut, ştiam de la începutul campionatului că nu se va retrograda, şi de aceea am ales să întineresc masiv echipa, pentru a creşte jucătorii foarte tineri pentru sezoanele ce urmează în cadrul proiectului pe care îl avem pe trei ani. În plus, în varianta cu două grupe ne-a pus cu Petroşaniul, când putea să fim cu Bârladul, care este mult mai aproape. Din informaţiile pe care le am, Griviţa, Sibiul şi Mănăşturul nu agreează această schimbare, deoarece nu dispun de bani şi nici de un lot competitiv, mulţi din jucători fiind deja old-boys, care nu pot să facă deplasările din cauza serviciului. În plus, nici Iaşiul nu ştim dacă se va mai înscrie în campionat”, a explicat antrenorul Marius Colţuneac.

Echipa suceveană va face un cantonament de zece zile la finalul lunii august, cel mai probabil la mare

După reacomodarea la efort şi controlul medical, echipa suceveană va intra treptat în pregătire normală, iar în perioada următoare se vor stabili şi meciurile de pregătire din această vară. Echipa locală va beneficia în această pauză şi de un cantonament de 10 zile, cel mai probabil la mare, acolo unde va putea să facă meciuri de pregătire cu cei de la Tomitanii Constanţa sau CS Năvodari. După ce CSŞ Gura Humorului a anunţat că-şi face echipă de seniori, antrenorul Marius Colţuneac nu-şi face mari probleme că vor pleca mulţi jucători, şi asta deoarece au semnate contracte cu clubul CSM.

„Ne vom întâlni mâine la teren şi vom vedea pe ce jucători ne vom baza. Noi avem semnate contracte cu majoritatea jucătorilor până-n iarnă şi nu cred că vor fi probleme dacă se înfiinţează echipa de la Gura Humorului. De la finalul campionatului şi până acum am reuşit cu ajutorul Primăriei Suceava să plătim restanţele şi să ajungem la zi cu salariile jucătorilor şi sper să fie şi mai bine pe viitor, deoarece au fost foarte mulţi ani în care jucătorii n-au luat mai nimic. Din punct de vedere al pregătirii vom face un program care să ne ajute să ajungem încet-încet într-o formă sportivă cât mai bună înainte de începerea noului campionat”, a explicat antrenorul sucevenilor, Marius Colţuneac.

Sucevenii vor începe noul sezon în principiu pe data de 8 septembrie, dar aceasta mai poate fi modificată până pe data de 31 iulie, când este termenul limită de înscriere a echipelor. În acest sezon, CSM Suceava nu va participa în Campionatul Naţional de Rugby în 7, şi asta deoarece în acest fel vor putea să se descurce cu cheltuielile din campionatul de rugby în 15 şi să poată plăti la zi jucătorii din bugetul pe care-l au la dispoziţie.