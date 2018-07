Handbal

După o vacanţă de aproape o lună şi jumătate, handbaliştii Universităţii Suceava au revenit marţi seară la antrenamente la sala Liceului cu Program Sportiv Suceava. Universitarii au fost nevoiţi să se întoarcă mai repede din vacanţă, deoarece în perioada 12-20 iulie vor reprezenta România la Campionatul European Universitar de Handbal, ce va avea loc în Portugalia şi unde trebuie să-şi apere titlul câştigat anul trecut în Spania. La acest prim antrenament au lipsit motivat portarul Eduard Duman şi pivotul Alexandru Ionescu, venit în această vară de la Bacău, care sunt în pregătire cu lotul naţional de tineret al României, în timp ce portarul moldovean Valeriu Erhan, venit de la Dunărea Călăraşi, se va alătura lotului sucevean de luni. La acest prim antrenament, alături de universitari s-a pregătit şi fostul handbalist al Sucevei Răzvan Gavriloaia, ce se află încă în vacanţă şi care în acest an a reuşit să câştige titlul naţional cu Dinamo Bucureşti.

„Am început pregătirea mai repede deoarece trebuie să participăm la Campionatul European Universitar şi să ne apărăm titlul câştigat anul trecut. Vom merge în Portugalia cu un lot de 12 jucători, în care se vor regăsit şi doi handbalişti cu care am terminat contractul, Bobeică şi Polocoşer. Sper să ne întoarcem cu un rezultat bun şi fără accidentări. La acest prim antrenament am stat de vorbă în special cu jucătorii ce au avut nevoie de o recuperare mai lungă din punct de vedere medical, sportivi cu care am ţinut legătura. În plus, am pus la punct mici probleme cu care ne-am confruntat anul trecut la început de pregătire. Când ne vom întoarce din Portugalia vom începe pregătirea pentru Liga Naţională, vom stabili un program şi vom discuta despre pregătire şi despre cum trebuie să abordăm campionatul, asta mai mult pentru cei noi, pe care vom încerca să-i integrăm cât mai rapid în echipă”, a explicat antrenorul sucevenilor, Adrian Chiruţ.

Cristian Adomnicăi s-a întors la Suceava după şapte ani petrecuţi la Odorhei şi Turda

Cel mai important transfer din această vară pentru echipa Universităţii a fost cel al suceveanului Cristian Adomnicăi. În vârstă de 37 de ani, Adomnicăi a început handbalul în anul 1994, la Liceul cu Program Sportiv Suceava, cu Gabi Senciuc, la juniori reuşind să câştige trei medalii naţionale de bronz şi una de argint. La seniori a jucat patru ani la Timişoara, din 1999 până-n 2003, iar mai apoi un an la Fibrex Săvineşti, echipă cu care a câştigat Cupa României. Mai apoi, Cristian a evoluat doi ani la Reşiţa, iar în 2006 s-a întors la Suceava, unde a jucat cinci ani, timp în care a câştigat bronzul naţional şi a jucat finala Cupei Challenge. În 2011 a plecat la Odorhei timp de doi ani, iar în ultimii cinci ani a evoluat pentru Potaissa Turda, formaţie cu care a câştigat trei medalii de bronz în Liga Naţională, ultima în acest an, când a obţinut şi trofeul Challenge Cup.

„Mă bucur c-am revenit acasă şi sper ca aici să-mi închei cariera. Sper ca echipa să fie susţinută ca acum şi poate mai bine pe viitor, şi cu siguranţă nu voi mai pleca de aici. Am găsit o echipă mai tânără, în care se regăsesc şi foşti colegi precum Florin Ciubotariu, Bogdan Şoldănescu, chiar şi Iulian Andrei, care se antrenează în continuare. Avem jucători tineri, cu calităţi bune şi sper să facem un campionat cât mai bun. Obiectivul de calificare în play-off mi se pare realizabil, mai ales că şi sezonul trecut echipa a fost foarte aproape. Dacă va mai venit un jucător pe postul meu e bine-venit şi cred că este loc de încă doi, deoarece cu cât sunt mai mulţi cu atât vor aduce un plus echipei, concurenţa fiind un lucru benefic. La Suceava mă va motiva în primul rând familia, apoi ambiţiile mele personale, una din ele fiind de a ridica din nou Suceava, dar trebuie să ne facem şi noi foarte bine treaba, dar şi cei care ne susţin, deoarece fiecare are un rol foarte important şi bine definit”, a explicat suceveanul Cristian Adomnicăi.

Maxim Oancea: „Am venit la Suceava în primul rând pentru a creşte în valoare”

La primul antrenament din această vară a fost prezent şi Maxim Oancea, un sportiv de perspectivă, în vârstă de 20 de ani, venit de la Bacău, ce evoluează pe mai multe posturi la linia de 9 metri, atât inter, cât şi centru.

„Am venit la Suceava în primul rând pentru a creşte în valoare şi cred că am de la cine învăţa, deoarece am colegi foarte buni. Îmi doresc ca echipa să meargă cât mai bine şi să ajungem în sfârşit în play-off. Sper să mă integrez cât mai repede şi să pot să ajut echipa, una care se luptă pentru fiecare minge şi luptă până la final, fapt ce mi-a plăcut şi m-a ajutat să fac această alegere. Sper să avem cât mai mulţi suporteri la meciuri care să ne susţină şi să ne împingă spre victorie”, a explicat Maxim Oancea.

Universitatea Suceava va începe noul sezon în Liga Naţională pe data de 5 septembrie cu un meci în faţa propriilor suporteri, în compania celor de la CSM Bucureşti.