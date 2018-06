Rugby

Zilele trecute, stadionul Tineretului din Gura Humorului a fost gazda ediţiei cu numărul III a turneului „Rugby de la mic la mare”, o competiţie dedicată în special copiilor şi juniorilor, la care au participat activ şi seniori, dar şi old-boys, foşti jucători din judeţ şi din zona Moldovei. Invitatul special al turneului organizat de Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului a fost cel mai titrat jucător din acest oraş, humoreanul Mihai Macovei, căpitanul naţionalei de seniori a României, ce evoluează în Franţa şi a venit acasă în concediu. Deşi este în vacanţă, Mihai Macovei continuă pregătirea pentru sezonul ce urmează alături de juniorii de la CSŞ Gura Humorului, club la care a fost descoperit şi format. De altfel, Mihai Macovei a evoluat alături de aceştia, de foşti colegi şi antrenori, dar şi de prieteni, într-un meci demonstrativ cu care s-a încheiat competiţia din teren.

Turneul a fost dedicat în special celor mai mici dintre rugbiştii din judeţ, pentru grupele ce evoluează în Campionatul Naţional de Minirugby, juniorilor sub 15 şi 16 ani, la care au participat şi seniorii de la CSM Suceava, o parte fiind din zona Gura Humorului, dar şi foşti jucători din judeţ.

„<De la mic la mare> este un turneu interjudeţean pe care îl organizăm la final de sezon competiţional ca o încununare a rezultatelor obţinute în acest campionat de echipele din judeţul Suceava. Avem în acest sezon o medalie de bronz obţinută de LPS Suceava la naţionalele de rugby în 7 la juniori U19, rezultate foarte bune la nivel regional ale secţiei de la CSM Suceava la sub 8, 10 şi 12 ani. La CSŞ Gura Humorului, am luat locul II la zona de minirugby la under 8, locul IV la U10, dar aici am participat doar 3 etape din 8, şi locul II la U12, antrenată de colegul meu Florin Nistor, şi locul III la U14, cu o echipă la care sunt ajutat de antrenorii voluntari Mihai Coca şi Ştefăniţă Rusu. Mai mult, la juniorii sub 15 ani am câştigat bronzul naţional, iar cea mai mare performanţă a fost titlul de campioană naţională pentru al doilea an consecutiv, la U16, cu generaţia 2002-2003”, a explicat organizatorul turneului, antrenorul şi directorul clubului CSŞ Gura Humorului, Andrei Varvaroi.

Campionii României de la juniori sub 16 ani au primit câte o pereche de ghete din partea Fundaţiei Te Aud România

La finalul jocurilor din turneul de la Gura Humorului, tinerii rugbişti din judeţ prezenţi la Gura Humorului au fost premiaţi pentru performanţele lor din acest sezon, premierea fiind făcută de invitatul special Mihai Macovei. Performerii acestui sezon, jucători echipei sub 16 ani de la CSŞ Gura Humorului, au primit drept premiu câte o pereche de ghete turnate (pentru teren tare) din partea Fundaţiei Te Aud România.

„Vreau să-i felicit pe jucătorii echipei de juniori sub 16 ani de la CSŞ Gura Humorului, ce au reuşit să câştige titlul de campioni ai României. Acest lucru arată că oraşul Gura Humorului rămâne în elita rugby-ului românesc, şi de aceea îmi doresc ca pe viitor să avem şi alţi humoreni la echipele naţionale”, a spus la festivitatea de premiere căpitanul naţionalei de seniori a României, humoreanul Mihai Macovei.