Mountain Bike

Sâmbătă, la Dragomirna a avut loc ediţia a VIII-a a celui mai mare concurs de mountain bike din Bucovina, maratonul MTB Dragomirna powered by ASSIST, un eveniment organizat de magazinul de biciclete Monti Cond Serv cu sprijinul ASSIST Software şi al partenerilor locali care susţin mişcarea pe două roţi. Competiţia din acest an a avut parte de o participare record, peste 500 de biciclişti din toate colţurile ţării luând startul în concurs. Astfel, prezenţa a fost dublă faţă de anul trecut, evenimentul căpătând de la an la an o amploare tot mai mare, fiind din ce în ce mai atractiv pentru pasionaţii de aventuri pe două roţi.

În cadrul Maratonului MTB Dragomirna powered by ASSIST doritorii au putut opta pentru unul din cele 4 trasee special amenajate pentru a corespunde tuturor categoriilor de vârstă şi pregătire.

Astfel, Traseul Lung a solicitat bicicliştii care practică ciclismul cu un nivel ridicat de dificultate, având o distanţă de aproximativ 50 km pe drumurile forestiere din preajma Mănăstirii Dragomirna.

Acest traseu a fost unul spectaculos anul acesta, în special pentru profesioniştii de la Tura Lungă, care au întâmpinat zone de traseu cu alunecări de teren şi coborâri tehnice, care le-au dus adrenalina la maximum. Traseul Scurt s-a adresat celor care au o bună pregătire în tainele pedalatului, având aproximativ 35 km pe drumurile forestiere de prin pădurile din preajma Mănăstirii Dragomirna.

Traseul Kids a fost gândit special pentru distracţia celor mici, având o lungime de aproximativ 4 km şi o dificultate mică, iar Traseul Family a avut o lungime de aproximativ 14 km, pe drumuri forestiere, pietruite sau doar pământ, cu trafic inexistent. Acest ultim traseu este special creat pentru petrecerea timpului în familie şi dezvoltarea spiritului de echipă.

Premii de peste 15.000 de lei pentru participanţi şi surprize pentru susţinătorii acestora

Concurenţii care au ocupat un loc pe podium au fost răsplătiţi cu premii în valoare de peste 15.000 de lei, demne de orice competiţie naţională. Primele locuri de pe podium au fost ocupate atât de suceveni, cât şi de participanţi veniţi din Roman, Bacău şi alte oraşe ale ţării.

Susţinătorii care au aşteptat la linia de start au avut parte de activităţi şi surprize inedite. La linia de start a fost amenajată o zonă cu biciclete de spinning, unde cei mai curajoşi au experimentat mersul pe o bicicletă statică şi au fost răsplătiţi cu premii din partea ASSIST Software.

Şi în acest an, ASSIST Software, sponsorul principal al evenimentului, a adus în faţa participanţilor o aplicaţie special dezvoltată pentru această competiţie - ASSISTed MTB, prin intermediul căreia spectatorii şi-au putut urmări în timp real, pe un ecran de mari dimensiuni, prietenii înscrişi în concurs. Ideea este inovativă, nu s-a mai aplicat aşa ceva la nici o competiţie mountain bike din ţară, iar de la an la an aceasta este actualizată şi îmbunătăţită pentru a oferi informaţii cu o acurateţe tot mai mare pentru cei care o utilizează. De altfel, ASSIST Software a fost reprezentată şi în competiţie de peste 35 de biciclişti ai clubul de ciclism ASSIST Biking Club, unul dintre cele mai numeroase din Suceava.

MTB Dragomirna powered by ASSIST s-a bucurat şi-n acest an de susţinerea sponsorilor: ASSIST Software, Marvel SRL, General Construct SRL, PromoArt SRL, Monti Cond Serv, Killer, Kalman Distribution, AJSPT Suceava, Generali Asigurări şi Gicone SRL, care au acceptat provocarea de a contribui la realizarea uneia dintre cele mai frumoase competiţii sportive din zona Bucovinei.

Maratonul MTB Dragomirna powered by ASSIST a fost rezervat tuturor categoriilor de vârstă, de la 4 ani şi până la 50+

Şi-n acest an fiecare participant a primit din partea organizatorilor un pachet de start care a inclus: cronometraj, număr concurs, coliere de prindere, o sticlă de apă, baton nutritiv, gel, tricou tehnic, medalie de finish şi alte surprize. La copii pentru traseul Kids au fost patru categorii de vârstă, 4 – 6 ani, 6 – 8, 8 – 10 şi 10 – 14, la masculin a fost categoria 15 – 18 ani doar pentru traseul scurt, pentru traseul scurt şi lung existând alte patru categorii, 19 – 29 ani, 30 – 39, 40 – 49 şi +50, în timp ce la feminin a fost o categorie open pentru traseul scurt şi cel lung.

Câştigătorii din acest an la MTB Dragomirna powered by ASSIST:

Traseu scurt:

14 – 18 ani

1. Rareş Moisiuc (Mionticond); 2. Călin Oprea (ACS Vee Tire Team); 3. Şerban Mariciuc (Fly Sports)

19 – 29 ani

1. Ioan Bogdan Juncu (MTB Roman); Vlad Pintea (ACS Vee Tire Team); 3. Mihail Juncu (MTB Roman)

30 – 39 ani

1. Iosif Ureche; 2. Bogdan Iordăchioaia (Elephant Bike Club); 3. Vlăduţ Dumitru Girigan (AS Suceava pe bicicletă)

40 – 49 ani

1. Cosmin Ilie (ACS Vee Tire Team); 2. Nicolae Bogdan Tui (Assist Bikeng Club); 3. Gabriel Bertea (Elephant Bike Club)

+50 de ani

1. Adrian Gherguţi (MTB Roman); 2. Adrian Isache (Bicaz Cycling Team); 3. Gheorghe Moisiuc

Open feminin

1. Irina Scorţan; 2. Mihaela Ioana Gafiţa (Piciu Team); 3. Ioana Monica Macovei

Tura lungă:

19 – 29 ani

1. Alexandru Ionuţ Roman; 2. Florin Mureşan; 3. Cosmin Matei (Monticond & Marvel)

30 – 39 ani

1. Florin Mureşan; 2. Mihai David; 3. Andrei Tofan (Vee Tire Team)

40 – 49 ani

1. Daniel Roşu; 2. Adrian Mihai Gălăţanu (Assist Bikeng Club); 3. Radu Cordoşan (Mureş Runners)

+50 de ani

1. Adrian Dungeanu; 2. Ovidiu Lazariuc; 3. Romeo Dumitrescu

Open feminin

1. Oana Vasiliu (Neni Cycling Team); 2. Diana Tanasa; 3. Maria Magdalena Crefelean (Hai în Bucovina)

Categoria Family

1. Daniel Istrate şi Denis Istrate; 2. Mihai Nichita şi Rareş Tănase; 3. George Marcu Luca şi Laurenţiu Cristian Marin