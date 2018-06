Investiţie

De ieri, comuna Berchişeşti a intrat în rândul localităţilor ce beneficiază de o sală de sport, una dintre cele mai moderne din judeţul Suceava. Proiectul iniţiat de Primăria localităţii Berchişeşti şi finanţat prin Compania Naţională de Investiţii a costat în total 2.241.436 de lei fără TVA. Moderna sală de sport se află situată pe terenul unde a fost vechea şcoală, foarte aproape de clădirea şcolii noi, ce a fost dată în folosinţă în anul 2012. Cu o tribună cu capacitatea de 102 locuri, sala dispune de instalaţii specifice jocurilor de handbal, baschet, volei, tenis de câmp, badminton, minifotbal, spaliere pentru gimnastică, spaţiu pentru prim ajutor, depozitare, patru vestiare cu grupuri sanitare dotate cu duşuri şi toalete, cabinetul profesorului, spaţii administrative, spaţii create special pentru persoanele cu handicap. Mai mult, sala dispune de un sistem de ventilaţie modern, un sistem de sonorizare integrat, supraveghere video, o centrală termică pe combustibil solid şi o instalaţie de panouri solare, dar şi o pardoseală din covor sintetic modular, cu strat de absorbţie, cu grosime de 12 cm, rezistent la abraziune şi la impact, proiectul fiind asemănător sălilor ce au fost deja inaugurate la Putna, Voitinel şi Dumbrăveni.

Primarul comunei Berchişeşti, Violeta Ţăran, le-a mulţumit pentru sprijin tuturor celor care au contribuit la realizarea acestei investiţii

Ieri, reprezentanţii Primăriei Berchişeşti şi primarul Violeta Ţăran s-au întâlnit cu cei de la Compania Naţională de Investiţii, cu proiectantul lucrării şi cu reprezentanţi ai constructorului sălii pentru a face recepţia noului obiectiv, unul destinat în primul rând elevilor şcolii din localitate, dar şi pentru întreaga comunitate. Violeta Ţăran s-a arătat foarte încântată de cum au decurs lucrările, dar şi de calitatea lor.

„În anul 2015 am depus solicitarea pentru finanţarea acestei investiţii. Lucrarea s-a terminat la timp, iar astăzi am preluat-o de la Compania Naţională de Investiţii. Sala are 102 locuri în tribună şi este situată vizavi de şcoală, pe locul unde a fost şcoala veche. După ce-am construit şcoala nouă, în 2012, am decis prin hotărâre de Consiliu Local să demolăm şcoala veche şi să facem această sală de sport astfel încât elevii să-şi desfăşoare orele de educaţie fizică în condiţii normale

Mulţumesc colegilor mei din primărie şi Consiliul Local pentru că au răspuns prompt la toate solicitările, reprezentanţilor finanţatorului, Compania Naţională de Investiţii, proiectantului Nord Proiect Botoşani, constructorului Victor Construct Botoşani, care a avut o echipă extraordinară şi a terminat lucrarea într-un timp scurt şi la nivelul calităţii cerute, de care eu sunt extrem de mulţumită”, a explicat primarul comunei Berchişeşti, Violeta Ţăran.

De-a lungul timpului, comuna Berchişeşti s-a remarcat la nivel judeţean, naţional şi internaţional prin elevi ce au practicat şi practică sportul de performanţă şi înaltă performanţă, mai ales la rugby, dar şi la alte sporturi.

„Această sală este foarte utilă pentru elevii noştri, dar şi pentru tinerii şi oamenii din comunitate, care astfel au posibilitatea de a-şi petrece timpul liber făcând sport, mişcarea fiind sănătate pentru toţi locuitorii comunei, de la cel mai mic la cel mai mare. Sala este foarte importantă şi pentru tinerii ce au adus premii din activităţile sportive, fiind un gest de mulţumire pentru performanţele lor şi pentru faptul că au făcut cunoscută comuna noastră în judeţ, în ţară şi chiar peste hotare, aşa cum este jucătorul naţionalei de rugby Viorel Lucaci, căpitan al echipei Steaua Bucureşti. În plus, am avut un campion balcanic la judo şi un campion mondial la caiac-canoe. Numărul de sportivi de performanţă este foarte mare, în comparaţie cu numărul de 3.000 de locuitori ai comunei”, a completat primarul din Berchişeşti, Violeta Ţăran.

457 de elevi de la Şcoala Berchişeşti vor fi beneficiarii principali ai noii săli de sport

Directorul Şcolii Gimnaziale Berchişeşti, Loredana Dura, este de părere că această sală de sport era absolut necesară, deoarece în sezonul rece elevii nu aveau unde să facă orele de educaţie fizică. Mai mult, Loredana Dura este de părere că această sală va ajuta şcoala să aibă performanţe mult mai bune pe linie sportivă şi să organizeze diverse competiţii şi acţiuni.

„Această sală de sport este în primul rând o oportunitate pentru noi şi comunitate şi o mare realizare, mai ales că avem în domeniul sportiv multe rezultate la nivel judeţean şi zonale, dar şi mulţi copii plecaţi de aici la cluburile sportive, unde au performanţe foarte bune. În aceste condiţii era absolut necesară o sală de sport, mai ales că iarna nu puteam să ne desfăşurăm activitatea afară, iar în clasă nu poţi să faci o oră de educaţie fizică. Este o sală foarte modernă, la standarde europene, care sperăm să ne ajute să avem performanţe sportive şi mai mari, la nivel naţional, mai ales că avem şi doi profesori de educaţie fizică foarte implicaţi şi preocupaţi, Anton Crăciun şi Ionuţ Coca. Pe lângă această sală de sport avem şi o şcoală destul de nouă, ce a fost inaugurată în anul 2012, şi toate mulţumirile noastre se îndreaptă către consilierii locali şi doamna primar Violeta Ţăran, cea care este foarte implicată în activităţile educative”, a declarat directorul Şcolii Berchişeşti, Loredana Dura.