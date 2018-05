Performanţă

Tânărul Aleksandru Longher, originar din Suceava, a reuşit duminică o importantă performanţă. În vârstă de nici 18 ani, a ridicat deasupra capului Cupa României destinată juniorilor sub 19 ani după o finală dramatică împotriva celor de la FCSB. După timpul regulamentar de joc scorul a fost de 1-1, iar mai apoi s-a trecut direct la executarea loviturilor de la 11 metri. Prima serie de câte 9 penalty-uri a fost transformată de fiecare dintre cele două formaţii, iar departajarea s-a făcut abia la a 10-a serie, când cei de la FCSB au ratat şi Dinamo a reuşit astfel să-şi adjudece trofeul.

Deşi legitimat la formaţia under 18 a clubului, Aleksandru Longher a debutat ca titular şi a petrecut în teren 68 de minute, ratând şi o oportunitate de a marca.

„Pentru mine e o mare bucurie, mai ales că am jucat pe Naţional Arena, cel mai mare stadion din România. Îmi place Lewandoswski şi aş vrea să ajung măcar la jumătate din ceea ce a realizat el, dar idolul meu în fotbal este Neymar”, a spus Aleksandru Longher.

Pentru sucevean sezonul nu s-a încheiat însă. Pe 3 iunie urmează un meci chiar mai important decât cel cu FCSB. Este vorba de finala campionatului juniorilor sub 19 ani, meci în care Dinamo, campioana en-titre, întâlneşte Viitorul Constanţa, campioana din 2016.

Pentru Aleksandru Longher ar fi încununarea unui an aproape perfect, în care a debutat şi în Liga I la echipa mare, unde are deja 3 prezenţe în tricoul „câinilor”. El a debutat în primul eşalon pe vremea când Dinamo era antrenată de Vasile Miriuţă, iar sub comanda lui Florin Bratu a mai fost introdus în teren în alte două partide.

Longher este şi un obişnuit al loturilor de fotbal al echipelor de juniori ale României. El a fost titular în mai multe meciuri ale naţionalei sub 17 ani, iar anul trecut a făcut parte şi din lotul sub 19 ani pentru Youth League al celor de la Dinamo.

Suceveanul s-a aflat în această primăvară şi în vizorul echipei de primă ligă din Polonia Slask Wroclaw, unde a ajuns la invitaţia lui Cesary Kucharski, cel care l-a impresariat şi pe Robert Lewandowski, vedeta celor de la Bayern Munchen. Deşi s-a antrenat timp de mai bine de o săptămână în Polonia, transferul lui Longher nu s-a mai materializat deoarece Dinamo şi Slask Wroclaw nu au ajuns la un numitor comun.

Aleksandru Longher a început fotbalul la vârsta de 6 ani, când a fost legitimat la juniorii antrenaţi de Radu Caşuba şi Victor Găluşcă. Apoi a fost legitimat la Sporting Suceava, iar la Dinamo a ajuns în urmă cu patru ani.