Volei, juniori I

Echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu, se află în aceste zile la turneul final al Campionatului Naţional, ce are loc la Bucureşti. Sucevenii au reuşit performanţa de a se califica în semifinalele turneului final, după trei victorii din tot atâtea meciuri disputate în grupa din care fac parte. În semifinale, LPS CSŞ Suceava va întâlni echipa ce s-a clasat pe locul II în cealaltă grupă, CSŞ Tulcea sau CSŞ LAPI Dej.

Elevii lui Tudor Orăşanu au început foarte bine turneul şi s-au impus cu 3 – 0 la seturi în disputa cu principala contracandidată la un loc în semifinale, CNNT Craiova, după un prim set mai echilibrat şi două dominate clar de suceveni. În al doilea meci, LPS-ul a trecut cu 3 – 1 de LPS Bihorul Oradea, după un meci în care a avut fluctuaţii în joc. Ieri, în meciul decisiv pentru locul I în grupă, sucevenii au câştigat abia în setul decisiv în faţa celor de la Dinamo Bucureşti. Bucureştenii aveau nevoie de două seturi pentru a accede în semifinale şi au început meciul mult mai motivaţi, în faţa unei echipe a Sucevei ce nu s-a regăsit şi nu s-a concentrat la capacitate maximă. Bucureştenii au condus cu 2 – 0 la seturi, dar Suceava a revenit şi a egalat situaţia, ducând meciul în tie-break. În setul decisiv, dinamoviştii au condus cu 8 – 5, 10 – 5 şi 14 – 13, dar elevii lui Tudor Orăşanu le-au anulat mingea de meci şi s-au impus cu 16 – 14.

„Echipa a jucat apatic în primele două seturi şi ne-am văzut conduşi cu 2 – 0, dar mai apoi am intrat în joc şi am câştigat clar următoarele două. În decisiv am fost conduşi şi adversarii au avut minge de meci, dar i-am întors şi am reuşit să câştigăm. Din păcate am pierdut multă energie în acest meci, unul pe care puteam să-l câştigăm mai uşor, şi din această cauză vom avea de suferit în semifinale. În ciuda acestui fapt vom lupta pentru accederea în finala mare, iar în caz că vom pierde vom da totul în finala mică, acolo unde sunt şanse mari să ajungă Dinamo Bucureşti”, a explicat antrenorul sucevean Tudor Orăşanu.

La acest turneu, LPS CSŞ Suceava are un lot format din sportivii: Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Tudor Ştreangă, Eduard Cazacu, Marius Bortă, Iulian Florea, Iustin Ciobanu, Denis Croitor, Alexandru Roman, Vlad Ştreangă şi Valentin Istrate.