Volei, juniori I

În ciuda faptului că are un lot cu jucători mai mici ca vârstă, cei mai mari fiind în primul an de juniori I, echipa de volei juniori I a Liceului cu Program Sportiv din Suceava, pregătită de antrenorul Tudor Orășanu, a reușit ieri să ajungă în primele patru echipe din țară. Sucevenii luptă în aceste zile pentru un loc cât mai bun sau pentru o medalie la turneul final al Campionatului Național de volei pentru juniori I, ce se desfășoară la București. Luni, în primul meci, sucevenii au reușit să învingă una din pretendentele la medalii, CNNT Craiova, cu scorul de 3 – 0 la seturi. Primul act a fost mai echilibrat, 25 – 20, dar mai apoi elevii lui Tudor Orășanu au dominat întâlnirea și s-au impus cu 25 – 8 și 25 – 14. În celălalt meci din grupă, CS Dinamo București a trecut cu 3 – 1 de LPS Bihorul Oradea. Ieri, în meciul doi, Suceava a câștigat cu 3 – 1 disputa cu LPS Bihorul Oradea și și-a asigurat astfel un loc în semifinalele turneului final. Tot ieri, Craiova a învins Dinamo și a rămas cu șanse pentru semifinale. Astăzi, în ultimul meci din grupă, LPS Suceava va întâlni echipa Dinamo București într-un meci pe care dacă-l va câștiga se va califica de pe locul I și va juca în semifinale cu locul II din cealaltă grupă.

„Mă așteptam la un meci mult mai greu cu Craiova, dar echipa a jucat foarte bine și a dominat seturile doi și trei. Cu Bihorul Oradea am jucat ceva mai modest și asta se întâmplă de fiecare dată când batem un adversar puternic, iar în următorul meci nu mai jucăm la același nivel, probabil din teama de a nu greși. Îi felicit pe băieți pentru tot parcursul de până acum și pentru că ne-am calificat în primele patru echipe din țară, o performanță remarcabilă pentru noi, dacă ne gândim că avem jucători mai mici și nu avem nici un sportiv în ultimul an de juniori I. Vom încerca să ne calificăm de pe primul loc din grupă și să ne batem pentru o medalie, dacă tot am ajuns până aici”, a explicat antrenorul echipei LPS CSȘ Suceava, Tudor Orășanu.

La acest turneu, LPS CSȘ Suceava are un lot format din sportivii: Alexandru Rață, Vlad Buhu, Ștefan Verciuc, Gheorghe Buiciuc, Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Marius Bortă, Iulian Florea, Iustin Ciobanu, Denis Croitor, Alexandru Roman, Vlad Ștreangă și Valentin Istrate.