Volei cadeți

Voleiul juvenil din județul Suceava a reuşit din nou să ajungă între cele mai bune echipe din țară, mai exact la turneul final al Campionatului Național rezervat cadeților, ce a avut loc zilele trecute la Bucureşti. În lupta pentru medaliile naționale s-au calificat două echipe din județul nostru, cea a Clubului Sportiv Școlar „Nicu Gane” din Fălticeni, pregătită de Marius Stan, şi cea a Liceului cu Program Sportiv Suceava, antrenată de Tudor Orăşanu. Aflată într-o grupă cu campioana națională la această grupă de vârstă, echipa lui Marius Stan a reuşit să treacă de grupe şi să se califice în semifinalele competiției. În prima partidă din grupă, fălticenenii au condus cu 1 – 0 la seturi, după 25 – 11, dar le-au pierdut pe următoarele trei în fața celor de la CNNT Craiova, echipă ce are în componență patru jucători la loturile naționale, 20 – 25, 11 – 25 şi 17 – 25. În meciul doi, CSȘ „Nicu Gane” a trecut de CSȘ Tulcea cu scorul de 3 – 1 la seturi, 25 – 18, 19 – 25, 25 – 10 şi 25 – 17. Meciul trei era unul foarte important pentru calificarea în primele patru echipe, unul în care elevii lui Marius Stan trebuiau să câştige cu 3 – 0 sau 3 – 1 în fața campioanei de anul trecut, CSȘ LAPI Dej. Fălticenenii au reuşit surpriza şi s-au impus cu 3 – 0 la capătul unui meci foarte strâns şi spectaculos, după două seturi câştigate cu 27 – 25 şi unul cu 25 – 23.

În semifinale, echipa lui Marius Stan a întâlnit câştigătoarea celeilalte grupe, CTF Mihai I Bucureşti, meci pe care l-a pierdut cu 0 – 3 (20 – 25, 13 – 25 şi 17 – 25). De remarcat este că bucureştenii au avut cinci jucători în lot aduşi din țară, unul dintre ei fiind Adrian Holotă, fost jucător la „Nicu Gane” ce a fost declarat cel mai bun jucător al turneului.

Fălticenenii au câştigat finala mică disputată în compania echipei CSȘ Botoşani

CSȘ „Nicu Gane” Fălticeni a reuşit în finala mică să se impună în disputa cu CSȘ Botoşani cu scorul de 3 – 0 şi astfel să câştige bronzul național. Primul set al partidei a fost mai echilibrat, 28 – 26, iar în următoarele două elevii lui Marius Stan au câştigat lejer, 25 – 13 şi 25 – 17.

„La acest turneu ne-am depăşit cu mult obiectivul şi-am câştigat o medalie. Este maxim din ce puteam să obținem, deoarece este greu să te bați cu echipe ce aduc cei mai buni jucători din țară. Cu toate acestea am reuşit să facem o mare surpriză în meciul cu campioana din Dej, în care jucătorii noştri au avut cea mai bună evoluție din acest sezon. Avem o generație de jucători foarte talentați, una de excepție crescută aici la Fălticeni, ce a luat aurul la minivolei în 2014, argintul la juniori III în 2016 şi acum bronzul la cadeți. Suntem fericiți pentru această performanță şi vreau să-i felicit pe aceşti băieți ce au muncit până la epuizare. Mulțumim şi sponsorilor care au avut un rol important în pregătirea sportivilor, Simos, Alevia, farmacia Morpheus şi nu în ultimul rând domnului primar Cătălin Coman, care ne-a pus la dispoziție baza materială de la complexul Nada Florilor din Fălticeni”, a explicat antrenorul Marius Stan.

LPS CSȘ Suceava a terminat pe locul opt în țară, deşi la începutul sezonului avea ca obiectiv turneul semifinal

Cu un lot din care fac parte şi jucători mai mici ca vârstă, LPS CSȘ Suceava a reuşit surpriza la turneul semifinal şi s-a calificat în ultimul act al competiției. La turneul final de la Bucureşti, elevii lui Tudor Orăşanu au pierdut primele două meciuri din grupă cu 0 – 3, cu CSȘ Botoşani şi gazdele de la CTF Mihai I Bucureşti. În ultimul meci, sucevenii au condus cu 2 – 1 la seturi în disputa cu CS Dinamo, dar au pierdut în setul decisiv cu 11 – 15. În meciurile pentru locurile din clasament, Suceava a pierdut cu CSȘ LAPI Dej şi CSȘ Tulcea, terminând pe locul opt din tot atâtea echipe.

„Obiectivul nostru era îndeplinit de la turneul semifinal, iar calificarea la acest turneu final a fost mai mult decât ne aşteptam la începutul sezonului, mai ales că avem şi jucători mai mici ca vârstă. Deşi le-am explicat că nu avem nimic de pierdut, jucătorii au fost emotivi în teren şi n-au jucat la adevărata lor valoare şi cred că puteam să terminăm mai sus. Am avut o astfel de şansă în meciul cu Dinamo, când am condus cu 2 – 1, dar am pierdut până la final. Important este că aceşti copii au avut parte de încă cinci meciuri bune şi cel mai importat este că doi dintre ei au intrat în vederile antrenorilor de la loturile naționale”, a explicat Tudor Orăşanu.

LPS CSȘ Suceava a participat la acest turneu final cu un lot format din sportivii: Tudor Ștreangă, Eduard Cazacu, Alexandru Roman, Vlad Ștreangă, Valentin Istrate, Kevin Varvaroi, Marius Bortă, Denis Croitor, Alexandru Croitor, Alin Romaniuc, Cosmin Boghian şi David Aioanei.