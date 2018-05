Handbal

Sâmbătă, echipa de handbal a Universităţii Suceava a încheiat sezonul 2017-2018 în Liga Naţională cu un meci fără miză în clasament pe terenul celor de la CSM Făgăraş, scor 28 – 34.

Cu cinci victorii din şase meciuri în această a doua fază a sezonului, CSU Suceava a terminat pe primul loc în play-out şi pe locul 9 în clasamentul final al Ligii Naţionale. În deplasarea de la Făgăraş, antrenorii Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei au folosit în teren în special jucătorii ce nu au foarte multe minute în acest sezon, iar gazdele au fost la conducere pe tot parcursul celor 60 de minute, iar la pauză aveau un avans de cinci goluri, scor 18 – 13. Gazdele au început în forţă şi au condus cu 5 – 1, dar la mijlocul reprizei sucevenii au reuşit să egaleze la şase. În partea a doua, Făgăraşul a avut 9 şi chiar 11 goluri avans, dar în ultimele 10 minute Universitatea a recuperat şi a terminat la şase goluri în spatele adversarilor.

„Aşa cum am spus şi înainte de meci, la Făgăraş am folosit jucătorii ce au jucat mai puţin în acest campionat, iar în poartă am mers doar cu Duman şi Bobeică. Făgăraşul a folosit formula de bază şi s-a impus la final. A fost un meci fără miză pentru noi şi cel mai mult m-am bucurat că ne-am atins obiectivul pentru această întâlnire, şi anume să nu avem parte de accidentări”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

În acest meci, Alex Poteră a reuşit 6 goluri, Mihai Sandu - 5, Burlacu şi Târzioru câte patru goluri fiecare, Andi Tofănel - 3, iar Sipka, Petrea şi Costea, câte două goluri fiecare.

În celălalt meci, CSM Focşani a câştigat cu 30 la 21 în faţa Vasluiului, într-un meci de palmares, deoarece gazdele nu mai aveau cum să piardă locul doi.

Astfel, CSU Suceava şi CSM Focşani rămân în Liga Naţională, în timp ce Făgăraş şi Vaslui vor merge la turneul de baraj pentru promovare/menţinere în Liga Naţională, unde vor mai fi prezente locurile doi şi trei din cele două serii ale Diviziei A.

Clasament final play-out

1. CSU Suceava 12 7 2 3 309 299 23

2. CSM Focşani 200712 6 2 4 293 279 20

3. CSM Făgăraş 12 5 0 7 296 308 15

4. HC Vaslui 12 4 0 8 297 309 12