Sportivii de la He Pai Suceava au câştigat 12 medalii la naţionale de juniori şi seniori

Qwan Ki Do

Timp de două zile, sportivii clubului He Pai Suceava au participat la Campionatul Naţional de Qwan Ki Do pentru juniori şi seniori, competiţie ce s-a desfăşurat la Roman şi la care au fost prezente 28 de cluburi din 16 oraşe ale ţării, câte 250 de sportivi la probele tehnice şi la proba de luptă, dar şi 50 de arbitri. Clubul sucevean coordonat de Ovidiu Zegrea a fost prezent la naţionale cu 25 de sportivi, dintre care 19 juniori şi 6 seniori, care au câştigat 12 medalii: trei locuri I (două la tehnică şi una la luptă), patru locuri II (două la tehnică şi două la luptă) şi cinci locuri III (patru la tehnică, unul la luptă).

Astfel, în proba de tehnică la juniori 13 – 15 ani, Raluca Huianu a câştigat medalia de aur, argintul fiind luat de colega sa Francesca Scepanschi, în timp ce la masculin, Dan Gaşpar a câştigat argintul, iar Codrin Bejenaru a câştigat bronzul. Tot în proba de tehnică, dar la categoria 16 – 17 ani, Sabina Postolache a reuşit să devină campioană naţională de junioare, bronzul fiind câştigat de o altă suceveancă, Beatrice Acristinei.

În concursul de tehnică la seniori, Cosmin Crainiciuc a terminat al treilea la categoria Grade 18 – 39 de ani, acelaşi loc ocupându-l şi Florin Duceac, dar în concursul rezervat Centurilor Negre, la 40 – 54 de ani.

În proba de luptă pe echipe la juniori, Dan Grigoriu, Codrin Bejenaru, Dan Gaşpar şi Bogdan Buta au câştigat medalia de aur la categoria 13 – 15 ani. Tot la luptă, dar la feminin, Francesca Scepanschi şi Raluca Huianu au câştigat argintul naţional la categoria 13 – 15 ani, aceeaşi medalie fiind câştigată şi de Beatrice Acristinei şi Sabina Postolache, la 16 – 17 ani. La seniori, la luptă, Cătălin Laslău a câştigat bronzul în concursul individual de Grade, 40 – 54 de ani.

„Clubul He Pai Suceava a reuşit din nou să se autodepăşească prin numărul de participanţi şi rezultatele obţinute. Este foarte important pentru noi că suntem în creştere de an la an. Aceasta vine ca o confirmare a faptului că suntem pe un drum bun şi ne dă încrederea de care avem nevoie pentru a continua şi progresa.

Mulţumim părinţilor care, ca de fiecare dată, au fost alături de sportivi şi i-au susţinut pe toată durata competiţiei”, a declarat instructorul şi preşedintele clubului He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea, Centură Neagră 3 Dang.

Acest Campionat Naţional pentru juniori şi seniori a fost organizat de Federaţia Română de Arte Marţiale şi Clubul Sportiv BAO Roman sub egida Ministerului Tineretului şi Sportului, cu sprijinul Primăriei Roman şi al Clubului Sportiv Municipal Roman.