Liga a III-a

Bucovina Rădăuți a pierdut cu 1-0 jocul de pe teren propriu cu Csikszereda Miercurea Ciuc, din etapa a XXVIII-a a Ligii a III-a. Trupa pregătită de Daniel Bălan și Dorin Goian a fost urmărită de ghinion în acest meci, victoria oaspeților venind în minutul 90, în urma autogolului marcat de mijlocașul defensiv Vasile Vitu, într-un moment în care rădăuțenii evoluau pe gazon fără experimentații Daniel Bălan și Iulian Ionesi, care au părăsit terenul accidentați.

„Nu am ce să le reproșez băieților, sunt mulțumit de efortul lor. Aşa e fotbalul, am ratat cele mai mari ocazii de gol al meciului prin Stoian, dar am părăsit terenul învinși. Am jucat de la egal la egal cu toate echipele din trio-ul fruntaș, însă de fiecare dată s-a întâmplat să pierdem la limită. Important este că am rămas pe locul patru și cred că stă în forțele noastre să ne îndeplinim obiectivul”, a declarat antrenorul-jucător al Bucovinei, Daniel Bălan.

Gruparea rădăuțeană a început partida în alcătuirea: Puianu – Alecsandru, Vișinar, Florescu, Antonesei – Vitu, Ungurianu, D. Bălan – Stoian, Vicliuc, Ionesi. Pe parcursul meciului au mai intrat pe teren Tironeac și R. Ciobanu.

Rezultate înregistrate în etapa a XXVIII-a:

CSM Paşcani - KSE Târgu Secuiesc 1-6

AFC Odorheiu Secuiesc - Sporting Lieşti 2-1

Sănătatea Darabani - CSM Roman 3-5

Bucovina Rădăuţi - Csikszereda Miercurea Ciuc 0-1

CSM Focşani - Olimpic Cetate Râşnov 1-0

AFC Hărman - Aerostar Bacău 3-4

Suporter Club Oţelul Galaţi a stat în această rundă.

Clasament

1 Aerostar Bacău 26 20 4 2 78-19 64

2 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 26 18 6 2 63-24 60

3 Suporter Club Oţelul Galaţi 26 17 8 1 54-13 59

4 Bucovina Rădăuţi 26 13 4 9 39-22 43

5 Olimpic Cetate Râşnov 26 12 6 8 39-26 42

6 CSM Focşani 27 11 8 8 46-34 41

7 AFC Hărman 26 12 4 10 51-30 40

8 CSM Roman 26 12 4 10 53-41 40

9 Sporting Lieşti 26 12 4 10 45-33 40

10 KSE Târgu Secuiesc 26 10 6 10 63-45 36

11 AFC Odorheiu Secuiesc 27 10 2 15 38-47 32

12 Sănătatea Darabani 26 8 5 13 40-48 29

13 CSM Paşcani 26 6 2 18 29-63 20

14 Avântul Valea Mărului 25 2 1 22 26-73 7

15 Metalosport Galaţi 25 0 0 25 2-148 -12

Notă: Formațiile Avântul Valea Mărului și Metalosport Galați au părăsit competiția după finalul turului, urmând să piardă cu 3-0, la „masa verde”, meciurile pe care le mai are de disputat. De asemenea, ultima clasată, Metalosport Galați, a fost penalizată cu 12 puncte de către Comisia de Disciplină.