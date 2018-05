Handbal

Scăpată de grijile îndeplinirii obiectivului, şi anume menţinerea directă în Liga Naţională, fără a mai ajunge la barajul de promovare/menţinere, echipa de handbal seniori a Universităţii Suceava va juca sâmbătă, de la ora 17.00, în compania celor de la CSM Focşani 2007, în ultimul meci de pe teren propriu din acest play-out. Cu patru victorii din şase meciuri programate în această fază a competiţiei, echipa suceveană este lideră în play-out şi nu mai are cum să piardă locurile 9-10, chiar dacă ar pierde cele două etape rămase de disputat. În ciuda acestui fapt şi a unui aer de vacanţă prezent în lotul sucevean, universitarii vor să câştige şi meciul de sâmbătă, în primul rând pentru suporterii ce au fost alături de ei la meciurile de acasă, dar şi-n deplasare.

„Chiar dacă presiunea atingerii obiectivului nu mai este pe umerii noştri, ne dorim ca sâmbătă să ne despărţim de suporterii noştri cu un rezultat bun, să ieşim din teren cu capul sus şi să fim mândri de ce-am făcut în acest sezon, iar pentru acest lucru trebuie să câştigăm cele trei puncte. Tot timpul între noi şi Focşani au fost meciuri strânse, iar în acest sezon am avut două rezultate de egalitate, iar în play-out am câştigat la ei la un gol şi probabil iar va fi un meci strâns. Până acum noi am fost superiori adversarilor de sâmbătă la capitolul dorinţă, şi chiar dacă nu mai suntem la acelaşi nivel vom face totul ca punctele să rămână la noi”, a explicat unul din stâlpii apărării sucevene, pivotul Bogdan Şoldănescu.

Antrenorul Adrian Chiruţ şi-a felicitat elevii pentru îndeplinirea obiectivului

Antrenorul principal al echipei CSU Suceava, Adrian Chiruţ, a declarat că-şi doreşte cele trei puncte din meciul cu Focşani şi speră ca echipa universitară să se concentreze la fel ca-n meciurile de până acum.

„Este ultimul meci din campionat pe teren propriu şi de aceea ne dorim o victorie. Emoţii nu mai sunt dar poate s-a instalat o anumită stare de relaxare pe acest final de campionat. Cu toate acestea vom trata serios acest meci şi sper să nu repetăm meciul prost cu HC Vaslui. Poate pare prea devreme, dar vreau să-i felicit pe băieţi pentru munca pe care au depus-o, fiind al doilea an la rând când am fost foarte aproape de play-off, dar până la urmă ne-am îndeplinit obiectivul principal, menţinerea în Liga Naţională. A fost un an greu, în care s-au adunat multe, dar până la urmă a ieşit bine. În meciul cu Focşani eu îmi doresc foarte mult să luăm cele trei puncte, dar vom vedea la ora meciului. Urmează Universitarele, tot la Suceava, unde avem un nou obiectiv şi abia după putem să spunem că am avut un sezon împlinit din toate punctele de vedere”, a declarat , Adrian Chiruţ.

Singurul jucător incert din lotul sucevean este Gabriel Burlacu, jucător ce a revenit la antrenamente, dar mai resimte dureri la degetul pe care l-a avut fisurat şi care se pare că s-a calcifiat. Totuşi el va fi la teren şi va fi folosit doar în condiţiile în care va fi valid.

În celălalt meci, HC Vaslui va juca pe teren propriu în faţa celor de la CSM Făgăraş.

Clasament play-out

1. CSU Suceava 10 6 2 2 256 241 20

2. CSM Focşani 2007 10 5 2 3 239 233 17

3. CSM Făgăraş 10 4 0 6 238 253 12

4. HC Vaslui 10 3 0 7 249 255 9