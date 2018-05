Rugby

Echipa de rugby juniori sub 15 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului a reuşit să ocupe primul loc în seria Moldovei a Campionatului Naţional, iar zilele trecute a disputat semifinala competiţiei în compania echipei clasate pe locul II în seria Muntenia, LPS Constanţa. Într-o partidă disputată pe stadionul Tineretului din Gura Humorului, elevii antrenorului Andrei Varvaroi, ce este ajutat de Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca, au pierdut accederea în finala mare, după 5 – 25 cu echipa din Constanţa. Gazdele au început mai greu acest meci şi au încasat două eseuri pe aripă, după erori şi baloane pierdute pe posesia lor. În partea a doua a meciului, humorenii au jucat cu mai mult curaj şi au reuşit un eseu prin Cristanov, dar transformarea a fost ratată de Daniel Varvaroi. Oaspeţii au mai transformat o lovitură de pedeapsă, iar până la final jocul a fost unul echilibrat, în ultima fază constănţenii reuşind un nou eseu, după o greşeală în apărare în situaţie de unul la unul.

„În acest meci ne-a lipsit determinarea în joc în faţa unui adversar ce s-a aşezat bine în teren şi a jucat spectaculos, cu multe fixări în atac. Am început greu acest meci şi am luat două eseuri pe erori în momente în care aveam posesia, iar la final, în ultima fază, am primit un eseu pe o greşeală în apărare, în fază de unul la unul. Cred că lipsa jocurilor în picioare şi-a spus cuvântul în acest meci. Vom juca finala mică în compania celor de la CSŞ Unirea Iaşi şi cu siguranţă va fi un meci foarte disputat, mai ales că e în joc medalia de bronz. Sperăm să terminăm pe locul III, unul pe care consider că-l merităm la nivelul de rugby pe care l-am arătat în acest sezon”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi, cel ce este ajutat la această grupă, dar şi la juniorii sub 14 ani, de Ştefăniţă Rusu şi Mihai Coca. Duminică, CSŞ Gura Humorului va juca finala mică pe teren neutru, la Paşcani, cu CSŞ Unirea Iaşi.

CSŞ Gura Humorului a început semifinala în formula: Florea, Rusu, Romulus Roman, Solomon, Lozniceru, Pascu, Boca, Gavriliu, Busuioc, Varvaroi, Ana Maria Mirăuţă, Cristanov, Mihai, Ungureanu, Simeria, pe parcurs intrând în teren şi Gogan, Remus Roman şi Cora.

Tot duminică, echipa de juniori sub 16 ani de la CSŞ Gura Humorului va încheia sezonul regulat la Hlipiceni, în judeţul Botoşani. Ocupantă a locului I în Moldova, echipa din Gura Humorului va juca semifinala Campionatului Naţional pe teren propriu cu ocupanta locului II în zona Muntenia, iar pe 27 mai va găzdui cele două finale pentru stabilirea podiumului din acest sezon.