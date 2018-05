Liga a II-a

Şansele Forestei de salvare de la retrogradare se împuţinează de la etapă la etapă. Formaţia suceveană nu dă semne de revenire pe acest final de sezon, ajungând la a şasea înfrângere consecutivă pe teren în campionatul Ligii a II-a. Ultimul eşec, 1-8 la UTA, înregistrat sâmbătă, în etapa a XXXIII-a, este cu atât mai descurajator în contextul luptei pentru menţinerea în eşalonul secund, în condiţiile în care „galben-verzii” declarau înainte de meci că merg la Arad să-şi joace poate ultima carte. Din păcate, subţirimea lotului grupării sucevene iese din ce în mai mult în relief pe acest final de sezon, când echipa are atât de mare nevoie de puncte. Revenind la partida cu UTA, trebuie spus că întâlnirea a fost una fără istoric, aşa cum rezultă, de altfel, din scorul final. Trebuie spus că gruparea suceveană a reuşit să ţină ritmul doar în prima jumătate a reprizei întâi, după care lucrurile au început să meargă din ce în ce mai prost pentru trupa pregătită de Florentin Petre. Golurile învingătorilor au fost marcate de David Popa în minutele 2, 44 şi 89, Darius Buia (26, 42, 75), Cătălin Hlistei (48) şi Marius Curtuiuş (50). Unica reuşită a sucevenilor a fost semnată de Oleg Lupuşor, în minutul 86.

La conferinţa de presă de după meci, antrenorul Florentin Petre a declarat că echipa pe care o conduce va continua să lupte pentru salvarea de la retrogradare atât timp cât vor exista şanse matematice.

„În primul rând, vreau să felicit echipa UTA pentru atitudinea şi agresivitatea pozitivă de care a dat dovadă. Am întâlnit o echipă tânără, talentată şi pe viitor aş vrea să văd că tot mai mulţi jucători vor face pasul de aici spre echipele naţionale. Despre formaţia mea pot să spun că este un duş foarte rece, nu mă aşteptam la o aşa diferenţă de scor. Poate că am avut anumite perioade de joc bune, dar vina este a noastră, a tuturor pentru rezultatul din final. Încă de la începutul anului am spus că fără un lot competitiv îmi va fi foarte greu să-mi îndeplinesc obiectivul, salvarea de la retrogradare. Ne-au mai plecat şi jucătorii străini, doi dintre ei aveau calitate, Konate şi Renquin, şi ne-au ajutat în anumite momente. Dar nu asta e marea problemă. Oricum, şanse matematice de salvare încă există, voi încerca la meciul următor, de acasă, să-mi capacitez băieţii pentru a avea o altă atitudine. Ziua de azi vreau să o dau uitării cât de repede. Avem şansa noastră, vom juca în continuare”, a precizat tehnicianul Forestei.

În runda următoare, gruparea suceveană va primi pe teren propriu replica formaţiei Pandurii Târgu Jiu.

UTA a evoluat în alcătuirea: Bodea - D. Dan, Al. Manea (Markovic 62'), Mih. Roşca, Burlă - Petra, I. Tănase – Curtuiuş (Stahl 57'), Buia, Hlistei (A. Iuga 51') - D. Popa. Director tehnic: Ionuţ Popa.

Foresta a jucat în formula: Began (Seb. Bîlbă 79') - O. Onofraş (Netea 62'), Mateciuc, Opriş, Muşea (Dănilă 46') - Vl. Stănescu, Secrier - Lupuşor, Sumanariu, Cerlincă - M. Matei.

Antrenor: Florentin Petre.

Arbitru: Dorin Petru Voina (Reşiţa); Asistenţi: Andrei Nicolae Chiţoiu (Timişoara) şi Călin Cimponeriu (Lugoj).

Rezultate înregistrate în etapa a XXXIII-a:

Pandurii Târgu Jiu - Ştiinţa Miroslava 1-0

UTA Arad - Foresta Suceava 8-1

CS Baloteşti - Dacia Unirea Brăila 2-1

Dunărea Călăraşi - Ripensia Timişoara 3-1

AFC Hermannstadt - FC Argeş 1-0

ASU Politehnica Timişoara - Sportul Snagov 1-0

Academica Clinceni - Metaloglobus Bucureşti 4-1

Olimpia Satu Mare - Luceafărul Oradea 0-3

CS Afumaţi - ASA Târgu Mureş 3-0

Partida CS Mioveni - Chindia Târgovişte se dispută mâine.

Clasament

1 Dunărea Călăraşi 33 26 5 2 68-22 83

2 AFC Hermannstadt 33 24 8 1 60-11 80

3 Chindia Târgovişte 32 19 8 5 63-24 65

4 FC Argeş 33 17 7 9 52-31 58

5 CS Afumaţi 33 17 7 9 45-27 58

6 FC Academica Clinceni 33 15 8 10 57-48 53

7 ASU Politehnica Timişoara 32 15 6 11 46-35 51

8 CS Mioveni 32 12 8 12 45-38 44

9 Sportul Snagov 33 12 8 13 36-31 44

10 CS Baloteşti 33 12 7 14 48-60 43

11 UTA Arad 32 10 11 11 49-43 41

12 Luceafărul Oradea 33 11 7 15 52-54 40

13 Ripensia Timişoara 33 10 9 14 61-52 39

14 Dacia Unirea Brăila 33 9 7 17 60-66 34

15 Pandurii Târgu Jiu 33 7 13 13 40-51 34

16 Metaloglobus Bucureşti 33 9 7 17 30-49 34

17 Ştiinţa Miroslava 33 8 7 18 36-60 31

18 ASA Târgu Mureş 33 9 4 20 38-73 31

19 Foresta Suceava 33 9 3 21 30-85 30

20 Olimpia Satu Mare 33 6 2 25 19-75 -50

Notă: Echipele ASA Târgu Mureş şi Olimpia Satu Mare s-au retras din campionat după finalul turului şi vor pierde meciurile pe care le mai au de disputat cu scorul de 3-0, la „masa verde”. De asemenea, gruparea sătmăreană a fost penalizată cu 70 de puncte de către Comisia de Disciplină a FRF.