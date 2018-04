Tenis

Cupa Monitorul la tenis de câmp, rezervată pasionaților sportului alb din județul Suceava și nu numai, a ajuns la a XI-a ediție în acest an. Astăzi se va da startul oficial în competiție cu două meciuri la grupa secundară, ambele urmând să se dispute pe terenurile Bazei Sportive Unirea din municipiul Suceava. Și-n acest an interesul a fost unul foarte mare, în concurs înscriindu-se un număr de 190 de participanți, Cupa Monitorul fiind astfel cea mai mare competiție de acest gen, rezervată amatorilor din țară. Cei 190 de participanţi aflaţi pe tabloul de concurs vor fi împărţiţi în mai multe categorii, în funcţie de nivelul de joc al fiecăruia şi de vârstă. În interiorul Cupei Monitorul vor exista practic opt competiţii distincte. Astfel, la Elită -40 de ani se vor întrece 14 competitori, urmând ca la Elită +40 de ani să concureze 21 de jucători, la fel ca şi la Grupa Principală -40 de ani. Cea mai numeroasă participare este la Principală +40 de ani, 55 de jucători. La Grupa Secundară se vor confrunta un total de 57 de tenismeni amatori, 25 la minus 40 de ani şi 32 la plus 40 de ani. Nu mai puţin de 21 de seniori ai tenisului vor concura la ediţia din 2018 a Cupei Monitorul la Categoria Veterani +60 de ani, în vreme ce alţi 7 se vor întrece în concursul pentru Veterani +70 de ani.

În prima fază a competiţiei competitorii sunt repartizaţi în grupe, urmând a juca fiecare cu fiecare.

Faza a doua a competiţiei se va desfăşura în sistem eliminatoriu. Vor promova toţi participanţii, iar împerecherea pe tablou se va face în funcţie de locul ocupat în grupe.

Partidele vor avea loc ca şi până acum, pe zgură, în locaţiile deja tradiţionale, Complexul Sportiv „Unirea” şi la Baza Sportivă IRE, competiţia din acest an urmând să se deruleze în intervalul 20 aprilie – 30 iunie.

După încheierea turneelor rezervate seniorilor, tot în cadrul Cupei Monitorul vor fi organizate, ca şi anul trecut, un concurs feminin şi un altul destinat copiilor, întrecere care a fost inclusă deja în calendarul Federaţiei Române de Tenis.

Sponsorul principal al competiţiei este Aqua Carpatica, iar Cupa Monitorul beneficiază şi de sprijinul altor parteneri de nădejde, cum ar fi Conbucovina, Betty Ice, Inter Conti, SUCT, Calcarul Pojorâta, Lusek, Celestin, Biotest, Bermas şi Holzindustrie Schweighofer.

Programul zilei de azi