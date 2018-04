Qwan Ki Do

Campionatul European de Qwan Ki Do pentru seniori, desfăşurat în acest an în localitatea spaniolă Gandia, a reprezentat un bun prilej pentru sportivii din judeţul Suceava, dar şi din toată ţara de a-şi testa limitele şi nivelul tehnic, dar şi cel fizic în faţa unor adversari din toată Europa. România a participat cu 27 de sportivi, majoritatea din zona Moldovei, cinci fiind din judeţul Suceava. În clasamentul pe naţiuni, ţara noastră s-a clasat pe locul II, după Italia, cu 5 medalii de aur, 6 de argint şi 13 de bronz. Această competiţie a reprezentat o premieră pentru Qwan Ki Do-ul din judeţul Suceava, deoarece a fost pentru prima dată când la european au fost prezenţi sportivi de la cele trei cluburi, He Pai, Hong Ha şi Kim Long Dao.

Rădăuţeanul Huan Su Edison Enrico Eduard Muha, elev direct al Maestrului Pham Xuan Tong, a reuşit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului şi să devină campion european în proba de tehnică Co Vo Dau arme cu lamă şi arme letale.

Edison Muha are o experienţă de peste 26 de ani în artele marţiale chino-vietnameze, stilul Qwan Ki Do, şi s-a format şi a devenit formator în cadrul Clubului Sportiv Hong Ha Rădăuţi. Este deţinător al gradului Centură Neagră 2 Dang, fiind de două ori consecutiv campion naţional la categoria Qwan Ki Do Vo Dao – arme cu lamă şi arme rare, în anii 2016 şi 2017.

„Mulţumesc Bunului Dumnezeu, părinţilor, fraţilor, familiei Hong Ha, în frunte cu prietenul şi colegul meu Huan Su Costel Moldovan, tuturor membrilor Lotului Naţional, împreună cu reprezentanţii Federaţiei Române de Arte Marţiale – Kancho Florentin Marinescu (preşedinte) şi Giam Su Ovidiu Covaci (vicepreşedinte), Federaţiei Române de Qwan Ki Do – Thao Su Zămosteanu Adrian, antrenorilor lotului naţional, Minh Su Teodor Nica, Minh Su Ștefan Nica, Vo Su Adrian Cojocariu, colegului şi prietenului Vo Su Cristea Mihai, şi nu în ultimul rând tuturor susţinătorilor şi patronatelor, conducerii şi colectivului profesoral de la Școala Gimnazială Volovăţ.

Dedic acest rezultat soţiei mele, Cornelia Muha, şi celor trei copii ai mei, Matei, Iustin şi Siluan Muha, fără de care nu aş fi putut intra în această deosebită poveste”, a declarat campionul european la Qwan Ki Do, Huan Su Edison Muha.

Fraţii Codruţ şi Ionuţ Befu din Fălticeni au câştigat trei medalii europene

În lotul naţional al României s-au regăsit şi trei sportivi din Fălticeni, doi dintre ei reuşind să urce pe podium. Este vorba de fraţii Codruţ şi Ionuţ Befu şi de Eliza Baciu, elevă a instructorului Marius Maxim, de la clubul Kim Long Dao din Fălticeni, debutantă la acest nivel competiţional.

Codruţ Befu a reuşit să câştige medalia europeană de aur în proba de luptă cu arme (Co Vo Dao) şi medalia de bronz în proba de luptă (Song Dau pentru centuri negre), în timp ce fratele său Ionuţ Befu a fost medaliat cu bronz la categoria Song Dao pentru grade.

Fraţii Befu s-au iniţiat în tainele artelor marţiale la acelaşi club Kim Long Dao din Fălticeni, în prezent fiind legitimaţi la clubul DAO Iaşi.

“Fraţii Befu au început Qwan Ki Do-ul la clubul nostru din Fălticeni, timp de şapte ani, apoi au făcut specializarea la Iaşi, când au plecat la facultate. Sunt nişte băieţi extraordinari, muncitori şi modeşti, genul de elevi de care nu te saturi niciodată.

În privinţa Elizei Baciu, prezenţa ei în lotul naţional este un lucru excepţional pentru ea, dar şi o noutate absolută pentru clubul Kim Log Dao Fălticeni. Experienţa câştigată de Eliza la antrenamentele cu lotul naţional, apoi participarea efectivă la Campionatul European ne va fi şi nouă de folos în desfăşurarea antrenamentelor viitoare. Sunt convins că a fost prima, dar nu şi ultima participare a Elizei la o competiţie de asemenea anvergură. De asemenea, sper că vor mai fi în viitor şi alţi sportivi de la Kim Long Dao Fălticeni convocaţi la lotul naţional. Nu pot decât să o felicit pe Eliza pentru efortul depus şi nu în ultimul rând să felicit sportivii şi staff-ul de la echipa naţională pentru rezultatele obţinute”, a declarat instructorul clubului Kim Long Dao Fălticeni, Marius Maxim.

La Campionatul European au participat şi Cozmin Constantin Crainiciuc şi Mihaela Munteanu

De la Clubul Sportiv He Pai Suceava au participat doi sportivi, Cozmin Constantin Crainiciuc, în proba de luptă grade masculin, şi Mihaela Munteanu, la proba de luptă centuri negre feminin. Cozmin a reuşit o performanţă deosebită alături de colegii de la Iaşi, Roman şi Constanţa să câştige medalia de bronz în proba de luptă.

În vârstă de 18 ani, Cozmin a început practicarea Qwan Ki Do-ului la vârsta de 7 ani, a ajuns la gradul de 4 Cap şi până la acest campionat cea mai notabilă performaţă a fost câştigarea titlului de Campion Naţional la proba de tehnică arme tradiţionale. Se pare că merge pe urmele surorii mai mari Diana Crainiciuc, care are în palmares un titlu de Campion European (2013) şi unul de Campion Mondial (2015). "Pentru el a fost o pregătire dificilă datorită faptului că este în clasa a XII-a şi urmează să susţină examenul de bacalaureat, respectiv admiterea la facultate”, a explicat instructorul Clubul Sportiv He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centura Neagră 3 Dang.

Tot de la Clubul Sportiv He Pai Suceava a participat la europene şi Mihaela Munteanu, sportivă ce a făcut parte din echipa de centuri negre feminin alături de două sportive din Fălticeni, respectiv Iaşi. „La această ediţie fetele nu au reuşit clasarea în primele trei, însă s-au întors cu mulţumirea că au câştigat meciul cu Franţa, echipă favorită la câştigarea titlului. Mihaela Munteanu deţine gradul de centura neagră 3 dang şi este în componenţa lotului naţional al României din anul 2007. Pe lângă multiple titluri de Campion Naţional, ea are în palmares un titlu de Campion Mondial 2007, un loc III la Campionatul European 2013 şi un titlu de vicecampion mondial 2015”, a explicat instructorul Clubul Sportiv He Pai Suceava, Ovidiu Zegrea - Centura Neagră 3 Dang.

Trebuie remarcat faptul că din anul 2000 şi până în prezent, Clubul Sportiv He Pai Suceava a avut la fiecare ediţie de Campionat Mondial sau European sportivi în lotul naţional.