Handbal

Echipa de handbal juniori I a Liceului cu Program Sportiv Suceava se află în aceste zile în lupta pentru calificarea la turneul final al Campionatului Național. Sucevenii pregătiți de antrenorul Răzvan Bernicu au disputat deja trei din cele cinci meciuri de la turneul semifinal ce se desfăşoară la Mediaş, partide în care au acumulat două victorii şi un rezultat de egalitate. În prima zi a turneului, LPS Suceava a trecut fără probleme de CSȘ Călăraşi cu scorul de 44 – 28, la capătul unui meci în care elevii lui Răzvan Bernicu au condus tot timpul, la pauză având deja 17 – 10. Meciul doi a fost unul foarte important în calculele calificării la turneul final, în care sucevenii au întâlnit o altă candidată la primele două locuri, echipa clubului Potaissa Turda. Aşa cum se aştepta Răzvan Bernicu, meciul a fost unul foarte disputat şi echilibrat, cu o primă repriză în care adversarii au condus la două goluri, la pauză fiind 14 – 12, dar şi o a doua repriză în care LPS-ul a jucat mai bine, dar n-a reuşit să se distanțeze decisiv. Partida s-a încheiat la egalitate, scor 29 – 29, elevii lui Răzvan Bernicu având ultimul atac, pe care nu l-au concretizat în gol. În al treilea meci, disputat ieri, sucevenii au trecut din nou fără probleme de CS Dinamo Bucureşti cu scorul de 36 – 20, la pauză fiind 19 – 9.

„Știam că Potaissa Turda are o echipă foarte bună, cu o generație ce acum doi ani a luat argintul național, iar acum are şi doi jucători ce sunt şi-n lotul echipei de seniori. A fost un meci echilibrat, cu o primă repriză în care au condus ei şi o a doua în care am condus noi, dar nu am reuşit să ne distanțăm decisiv. Am avut şi ultimul atac şi din păcate n-am înscris, dar până la urmă echipa noastră a făcut un joc foarte bun în compania unui adversar puternic. Urmează meciul decisiv cu Odorhei, unul în care sper ca handbaliştii noştri să repete evoluția bună din meciul cu Turda şi să ne impunem pentru a ne califica la turneul final”, a explicat antrenorul Răzvan Bernicu.

Ieri a avut loc şi meciul direct dintre Turda şi Odorhei, Potaissa impunându-se cu 38 – 34, după ce la pauză a condus cu 20 – 13. Astăzi, LPS Suceava va juca meciul decisiv pentru calificare cu CSȘ Odorhei, unul pe care sunt nevoiți să-l câştige, pentru a merge mai departe.