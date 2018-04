Handbal

După debutul cu dreptul în turneul play-out, la Vaslui, echipa de handbal a Universității Suceava are un nou meci de luptă, pentru trei puncte foarte importante, pe terenul celor de la CSM Focşani 2007. Partita va avea loc luni, de la ora 18.30, deşi inițial era programată duminică, pentru că gazdele n-au avut poziție în sală şi au fost nevoite s-o amâne. În cele două meciuri din sezonul regulat, ambele echipe au luptat cu toate armele şi până-n ultima secundă, ambele partide terminându-se la egalitate. Totuşi, luni, miza punctelor este mult mai mare şi cu siguranță partida va fi ca o finală de turneu. Unul dintre cei mai experimentați jucători ai echipei, pivotul Ioan Tcaciuc, este de părere că Universitatea trebuie să-şi câştige meciurile de pe teren propriu şi cu victoria de la Vaslui nu ar trebui să mai aibă emoții.

„Am început cu dreptul acest play-out, după victoria de la Vaslui. Ne aşteaptă un meci de luptă la Focşani, aşa cum au fost toate cu ei până acum. După părerea mea, dacă vom face punctele de pe teren propriu, cred că nu mai avem emoții, dar la fiecare meci trebuie să dăm maximul şi să încercăm să jucăm cât mai bine, şi astfel nu cred că vom pierde. După meciul câştigat la Vaslui, atmosfera în lot este bună, deşi a fost puțină dezamăgire în vestiar după meciul pierdut tot la ei, în ultima etapă a returului”, a explicat Ioan Tcaciuc.

Antrenorul Adrian Chiruț este conştient că echipa universitară are puterea de a câştiga toate meciurile din play-out

Înaintea meciului de la Focşani, tehnicianul universitarilor, Adrian Chiruț, ştie că echipa sa va avea de luptat mult pentru cele trei puncte, dar are încredere că jucătorii săi vor da totul pentru o victorie foarte importantă în economia turneului play-out.

„Focşaniul este o echipă incomodă, mai ales pe teren propriu, şi-ntotdeauna am avut de luptat cu ei. Eu sper să jucăm mai bine decât am făcut-o la ultimul meci şi cu siguranță putem să luăm cele trei puncte. Dacă vom juca la fel ca-n ultima etapă din retur, nu vom avea nici o şansă la victorie. Atunci am început prost, iar mai apoi a fost greu să recuperăm. Vom pregăti foarte bine acest meci şi vom vedea ce va ieşi la ora partidei. Jucătorii sunt conştienți că avem puterea şi capacitatea să câştigăm toate meciurile din acest turneu, dar trebuie să eliminăm din greşeli”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

Înaintea acestei partide, Universitatea Suceava nu are probleme de efectiv, în ciuda faptului că anumiți jucători resimt anumite dureri ce apar de obicei pe final de campionat.

Etapa a II-a din play-out

CSM Făgăraş – HC Vaslui (duminică, ora 18.00)

CSM Focşani 2007 – CSU Suceava (luni, ora 18.30)

Clasament play-out

1. CSU Suceava 7 3 2 2 172 166 11

2. CSM Focşani 2007 7 3 2 2 161 157 11

3. CSM Făgăraş 7 3 0 4 168 176 9

4. HC Vaslui 7 3 0 4 172 174 9