Rugby

Sâmbătă, de la ora 14.00, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava va reveni în faţa propriilor suporteri, la stadionul Unirea, cu un meci împotriva celor de la Rugby Club Bârlad, echipă ce este în cărţi pentru semifinale și luptă pentru menţinerea în primele patru din Divizia Naţională. Deși, iniţial, oaspeţii au solicitat ca partida să se joace duminică, mai apoi au revenit și au ajuns la o înţelegere cu sucevenii să joace sâmbătă după-amiază, jucătorii RC Bârlad urmând să vină la Suceava în ziua meciului. În meciul tur, bârlădenii s-au impus cu scorul de 38 – 16, după un meci în care sucevenii puteau să intre în avantaj la vestiare. La pauză, gazdele au condus cu 16 – 11. În partea a doua, pregătirea fizică mai slabă, dar și multiplele absenţe din lot și-au spus cuvântul în jocul Sucevei.

Unul din jucătorii tineri, care promit, Andrei Custrin, își dorește ca echipa să facă un meci foarte bun și chiar să-l câștige.

„Sâmbătă ne așteaptă un meci destul de greu, unul în care vom încerca să avem o comportare cât mai bună și, de ce nu, să câștigăm. Suntem o echipă tânără, dar încercăm să facem tot ce putem în teren și sper ca dorinţa noastră de afirmare să compenseze lipsa de experienţă”, a explicat Andrei Custrin.

Antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colţuneac, a declarat că știe punctele forte ale bârlădenilor și a lucrat special în această săptămână pentru a le contracara.

„Sper să nu mai facem așa de multe greșeli ca la Petroșani, acolo unde scorul putea fi mult mai strâns. Vom întâlni o echipă foarte bună, ce are în componenţă jucători de la naţionala sub 20 de ani, ce recent s-au întors de la Campionatul European și care joacă de mulţi ani împreună, prevenind de la Centrul de Excelenţă. Pe linia de 3 sferturi stau foarte bine, deoarece au jucători bine legaţi ce joacă de mult timp împreună și sunt sigur că pe acest compartiment vor juca mai mult. Noi am lucrat special în această săptămână și cred că jucătorii au înţeles unde trebuie să-i închidem”, a explicat Marius Colţuneac.

Și la această partidă, CSM Suceava are mai mulţi jucători incerţi sau indisponibili din cauza accidentărilor: Andrei Nistor, care este în continuare la recuperare după fractura la mână, şi Andrei Portariu, Andrei Manole și Adrian Ispir, ultimii doi ieșind la meciul de la Petroșani din cauza problemelor.

Etapa a 12-a

Tomitanii Constanţa – SCM Gloria Buzău

CS Năvodari – Știinţa Petroșani

CSUAV Arad – RCM Galaţi

CSM Suceava – RC Bârlad

Clasament

1. SCM Gloria Buzău 11 9 0 2 393 149 9pb 45pct

2. ACS Tomitanii Constanţa 10 8 0 2 350 144 8 40

3. CS Năvodari 11 8 0 3 345 198 6 38

4. Rugby Club Bârlad 10 7 1 2 281 226 4 34

5. CS Știinţa Petroșani 11 6 1 4 245 169 3 29

6. RCM Galaţi 11 2 0 9 225 283 4 12

7. CSM Bucovina Suceava 11 1 0 10 176 402 4 8

8. CSUAV Arad 11 1 0 10 110 554 2 6