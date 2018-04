Fotbal

Clubul ACS Juniorul Suceava a participat zilele trecute la Memorialul „Alexandru Amarandei” de la Vaslui, un puternic turneu rezervat copiilor născuți în anii 2007, 2008, 2009 și 2010. Juniorul Suceava s-a înscris la trei din cele patru categorii de vârstă, 2008, 2009 și 2010, la prima reușind cea mai bună clasare, locul III din 16 echipe participante. Tinerii fotbaliști născuți în anul 2008, pregătiți de antrenorul Ovidiu Vranău, au făcut o figură frumoasă în grupă și s-au clasat pe locul I, cu două victorii și o înfrângere. În primul meci, sucevenii au trecut cu scorul de 4 – 1 de CS Buiucani, după o partidă destul de strânsă, în care Juniorul s-a distanțat în partea a doua. În meciul II, Juniorul a condus cu 1 – 0 și 2 – 1 pe LPS Vaslui, la acest scor având și o bară, dar până la final a mai încasat trei goluri și a pierdut astfel cu 2 – 4. În ultimul meci al grupei, elevii lui Ovidiu Vranău au învins Nordica Iași cu 2 – 0, după ce la pauză a fost 0 – 0. În sferturile de finală, Juniorul a făcut cel mai bun meci de la acest turneu și a reușit să învingă pentru prima dată în doi ani echipa Poli Iași. În semifinală, sucevenii au rezistat doar o repriză în meciul cu FC Steaua București, adversarii marcând primul gol înainte de pauză, scorul final fiind 4 – 0 pentru bucureșteni. În finala mică, ACS Juniorul Suceava s-a impus cu 3 – 1 în fața celor de la Juniorul Galați, o echipă puternică ce are rezultate foarte bune la turneele anterioare.

„A fost un turneu foarte puternic, cu echipe valoroase din țară, la care generația noastră de 2008 a avut o evoluție de care sunt foarte mulțumit. În grupă au fost meciuri echilibrate, iar mai apoi, în sferturi, am făcut cel mai bun meci al nostru și am învins Poli Iași, o formație pe care n-am reușit s-o învingem în ultimii doi ani la turneele unde ne-am întâlnit. Chiar dacă am câștigat la limită, jucătorii noștri au pasat foarte bine și și-au creat multe ocazii. Echipa noastră a demonstrat că este în ascensiune, iar eu sunt mulțumit de efortul depus de copii și de seriozitatea lor la pregătire și-n meci”, a explicat antrenorul Ovidiu Vranău.

ACS Juniorul Suceava a reușit să câștige medalia de bronz la Vaslui cu un lot format din sportivii: Iustin Grigoraș, Luca Bulină, Alexandru Chirilă, Alex Anton, Vasile Baciu, Darius Curic, Alexandru Perhinschi, Răzvan Fodor, Eduard Pascaru, Fabian Danileț și Mihai Dănilă.

La același turneu, ACS Juniorul Suceava a ocupat locul șase la grupa 2010 și locul șapte la grupa 2009.