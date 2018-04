Handbal, juniori III

După un sezon regulat în care a terminat pe locul II în grupa A a Campionatului Național de handbal pentru juniori III, echipa Clubului Sportiv Universitar din Suceava s-a calificat în următoarea fază a competiției. Zilele trecute, sucevenii și-au aflat adversarii de la turneul semifinal, dar și locul de desfășurare a acestei faze, după tragerea la sorți ce a avut loc la Federația Română de Handbal. Astfel, în perioada 25 – 29 aprilie, tinerii handbaliști suceveni pregătiți de Vasile Boca vor lupta la Bacău pentru cele două locuri ce duc la turneul final alături de echipa CSM București și LPS Târgu Mureș, echipe ce au terminat pe primul loc în grupele lor, CSȘ Craiova, locul II, dar și CSȘ Galați și CSM Focșani 2007, echipe venite de pe locul III.

„Personal cred că am avut puțin ghinion la tragerea la sorți, deoarece am picat cu două echipe de pe locul I. Noi am pierdut prima poziție în grupă foarte ușor, din cauza greșelilor, în detrimentul celor de la LPS Iași, echipă ce are o grupă mai ușoară. CSM București nu mai are nevoie de prezentări, iar din informațiile mele și Târgu Mureș are o echipă foarte bună și după părerea mea lupta pentru cele două locuri se va da în patru. Va fi foarte important cum vom începe turneul și cum vom evolua până la meciurile decisive cu CSM și Târgu Mureș. În cele trei meciuri nu trebuie să facem pași greșiți, iar la ultimele două trebuie să fim foarte motivați și bine pregătiți fizic și mental. Va fi un turneu obositor, cu 5 meciuri în tot atâtea zile și sper să rezistăm fizic și să luptăm până la capăt”, a explicat antrenorul Vasile Boca.

CSU Suceava se va baza la turneul semifinal de la Bacău pe un lot format din sportivii: Dan Gașpar, Covrig Sabin, Alexandru Balașa - portari, Bogdan Câra, Florin Boaru, Daniel Stanciuc, Cătălin Zarițchi, Alexandru Reuț, Paul Smocot, Rareș Florescu, Răzvan Pascuț, Răzvan Ioan, Claudiu Stejar, Emilian Huțuleac, Sebastian Spatariu și David Duman.