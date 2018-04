Violențe pe stadion

Încă nu s-au încheiat ecourile referitoare la meciul de Liga a IV-a dintre ultima clasată CS Gura Humorului și liderul Șomuz Fălticeni, disputat la sfârșitul săptămânii trecute.

Partida a fost întreruptă în minutul 58, la scorul de 3 – 1 pentru oaspeți, atunci când mai mulți jucători și antrenorul de la Gura Humorului l-au agresat pe arbitrul central Adrian Savu, din Bilca. Conform observatorului partidei, Marius Șuhan, totul a pornit de la faza golului 3 înscris de oaspeți, când portarul gazdelor, Petru Negrea, a ieșit cu picioarele înainte și l-a lovit în piept pe Lucian Luchian. Arbitrul întâlnirii i-a arătat cartonașul galben, dar și cel roșu portarului humorean, care mai încasase un galben cu două minute mai înainte.

„După ce a primit cartonașul roșu, portarul de la Gura Humorului a plecat 10 metri spre vestiare, dar s-a întors și a început să-l lovească pe arbitrul central. Mai apoi a venit și Răzvan Pătrașcu, care i-a dat cu palma peste gât arbitrului. De pe banca de rezerve a gazdelor a venit și Alex Andronache, fără tricou, jucător ce l-a tras de urechi pe arbitru, iar mai apoi s-a alăturat și antrenorul Robert Molocea, toți patru continuând să-l lovească cu pumnii pe central. Mai apoi au intervenit jandarmeria și poliția locală, iar violențele au încetat”, a explicat observatorul meciului, Marius Șuhan.

Antrenorul humorean Robert Molocea nu este însă de acord cu această relatare și a dorit să prezinte propria sa variantă referitoare la derularea evenimentelor, menționând că a depus o plângere la Poliție împotriva centralului din Bilca.

„Tot timpul am avut probleme cu Savu. De patru ori ne-a arbitrat și tot de atâtea ori am pierdut. Este procesoman, provoacă pe toată lumea, după care merge și își scoate certificat medical, urmărind câștiguri materiale. Pe mine m-a eliminat gratuit de pe teren și la jocul din turul campionatului, cu Juniorul Suceava, iar când m-am îndreptat spre el să-i cer explicații mi-a strigat că pot să-l lovesc dacă vreau, pentru că mai are trei procese de acest gen pe rol. Revenind la partida de duminică, țin să precizez că unul dintre jucătorii mei, Cătălin Susanu, mi-a relatat că în timpul meciului, pe fondul unei discuții în contradictoriu cu centralul, acesta l-a provocat la bătaie parte-n parte. Savu mai spune că Răzvan Pătrașcu l-a lovit cu palma peste gât, însă jucătorul meu nu a făcut decât să se apere cu un gest reflex, după ce Savu a fost cel care i-a aplicat un cot în gură. Una peste alta, a arbitrat execrabil, ne-a anulat un gol valabil, iar adversarilor le-a validat două reușite după ce în prealabil nu a sancționat două faulturi în atac. Evident că în urma acestor decizii greșite a iritat nu numai jucătorii, ci și spectatorii. Nu neg că Savu ar fi fost busculat sau împins, dar nu a fost lovit cu pumnii. Țin să precizez că la Gura Humorului a fost întotdeauna liniște și nu au existat niciodată probleme cu violențele. De asemenea, vreau să se știe că nu am nimic cu echipa din Fălticeni, ei nu au făcut decât să-și apere șansele. Despre Savu doar atât, este un arbitru provocator, îi place să pună paie pe foc și nu are ce căuta în arbitraj”, a precizat Robert Molocea.

AJF și centralul Savu așteaptă să iasă la iveală înregistrarea care ar putea face lumină în acest caz

De partea cealaltă, arbitrul Adrian Savu spune că nu va lăsa lucrurile așa și va merge până-n pânzele albe pentru a-și căuta dreptatea, mai ales că are un certificat medico-legal care atestă că necesită 8-10 zile de îngrijiri medicale, prezentând „contuzii și leziuni ale feței”.

„Pot să zic că poziția adoptată de antrenorul celor de la CS Gura Humorului este total eronată. Cum poate spune că nu m-a lovit, în condițiile în care mi-a aplicat 3-4 pumni în forță, de am rămas inconștient o perioadă scurtă de timp. Și gândiți-vă că eu sunt un tip bine făcut, probabil dacă ar fi fost un coleg arbitru mai plăpând în locul meu ar fi ieșit mult mai rău. Se mai afirmă apoi că le-am humorenilor anulat un gol valabil, ceea ce nu este adevărat. Pentru a se face lumină în cazul de față, cel mai simplu ar fi ca cei de la CS Gura Humorului să prezinte înregistrarea video a partidei. Filmarea este în posesia lor și ar putea constitui principala probă a apărării sau acuzării. Așa s-ar vedea clar cine spune adevărul și cine nu. Nimic mai simplu. Este regretabil ce s-a întâmplat, pentru că pe un teren de sport trebuie să primeze fair-play-ul. Îmi păstrez toate declarațiile date la Poliție și aștept ca cei vinovați să fie trași la răspundere”, a declarat arbitrul Adrian Savu.

Incidentele care au avut loc la partida CS Gura Humorului – Șomuz Fălticeni din cadrul etapei a XV-a a Ligii a IV-a vor fi analizate vineri, la Comisia de Disciplină.

„De regulă, Comisia judecă evenimentele de acest gen pe baza rapoartelor prezentate de arbitri și observator. Desigur, se va ține cont și de certificatul medico-legal, dar și de raportul Jandarmeriei, care a înaintat dosarul la Poliție, iar această instituție a deschis un dosar penal pentru fapte de violență. Mai țin să precizez că, din dorința de a eradica asemenea evenimente nedorite, am obligat fiecare club gazdă să filmeze meciurile de pe teren propriu, CD-ul respectiv trebuind expediat la sediul Asociației Județene de Fotbal în termen de 48 de ore de la terminarea partidei. Doresc să informez că până în momentul de față gruparea CS Gura Humorului nu a trimis înregistrarea care ne-ar putea ajuta să facem lumină în acest caz, ceea ce nu este un lucru normal”, a precizat Ciprian Anton, președintele AJF Suceava.