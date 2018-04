Sucevenii au pierdut din nou la scor

Rugby

Ieri, în etapa a 11-a din Divizia Națională de rugby, echipa de seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a pierdut pe terenul celor de la Știința Petroșani cu scorul de 5 – 39. Sucevenii au făcut această deplasare cu un lot în care nu s-au regăsit mulți titulari, asta din cauza accidentărilor, dar și a problemelor personale și profesionale. Astfel, în echipă s-au aflat mulți jucători foarte tineri, unii fiind încă juniori, lipsa de experiență spunându-și cuvântul în jocul din teren, unde echipa suceveană a făcut multe greșeli individuale, mai ales pe atac, în 22-ul gazdelor. La pauză, Știința Petroșani avea 22 – 0, iar până la final și-a mărit avantajul, CSM Suceava reușind doar un singur eseu prin Iulian Nichiforiuc.

„Din păcate, și la acest meci am fost nevoit să improvizăm pe posturi, deoarece ne-au lipsit mulți jucători importanți. Am comis foarte multe greșeli individuale, iar asta ne-a costat. Am scăpat balonul înainte în terenul lor de țintă, am venit greu la suport pe atacul nostru în 22-ul lor și multe alte greșeli făcute pe lipsa de concentrare. Cred că rezultatul putea fi mult mai strâns dacă nu greșeam așa de mult, mai ales pe atac, când am avut mai multe posibilități de a înscrie puncte, dar nu le-am concretizat. Cred că lipsa de experiență a multor jucători tineri s-a văzut în jocul nostru, dar trebuie să avem răbdare să crească și să acumuleze cât mai multă experiență”, a explicat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac. CSM Suceava a început meciul de la Petroșani în formula: Câtea, Portariu, Ispir, Miroș, Preutescu, Gorcea, Florea, Nichiforiuc, Giurcă, Ilisei, Ivanov, Custrin, Plaiu, Ștefancu și Dumitru Ștefăroi, pe parcursul meciului intrând în teren și Clim, Stanciuc, Manole, Flocea, Țârdea și Zimbru.

În următoarea etapă, duminică 22 aprilie, de la ora 10.00, sucevenii vor juca pe teren propriu, în compania formației Rugby Club Bârlad.

Etapa a 11-a

Rugby Club Bârlad – CSUAV Arad 43 – 14

SCM Gloria Buzău – CS Năvodari 39 – 13

RCM Galați – Tomitanii Constanța 26 – 31

CS Știința Petroșani – CSM Suceava 39 – 5 (22 – 0)

Clasament

1. SCM Gloria Buzău 11 9 0 2 393 149 9pb 45pct

2. ACS Tomitanii Constanța 10 8 0 2 345 144 8 40

3. CS Năvodari 11 8 0 3 343 198 6 38

4. Rugby Club Bârlad 10 7 1 2 281 226 4 34

5. CS Știința Petroșani 11 6 1 4 243 169 3 29

6. RCM Galați 11 2 0 9 225 283 4 12

7. CSM Bucovina Suceava 11 1 0 10 176 400 4 8

8. CSUAV Arad 11 1 0 10 110 554 2 6