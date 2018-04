Handbal

La doar trei zile după terminarea returului din Liga Naţională, echipa de handbal a Universităţii Suceava va debuta duminică în partea a doua a campionatului, turneul play-out, cel în care se va da lupta pentru menţinerea în primul eşalon. Joi, sucevenii au pierdut la HC Vaslui cu scorul de 21 – 25, iar duminică, de la ora 18.00, echipa pregătită de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei se va întoarce la Vaslui, acolo unde are primul meci din play-out.

CSU Suceava a terminat sezonul regulat pe locul 9, cu 25 de puncte, dar în clasamentul turneului play-out se află pe poziţia a treia, la un punct de primele două clasate, şi asta deoarece în a doua parte a campionatului se iau în considerare doar puncte făcute în meciurile cu echipele din acest turneu.

„Am muncit mult şi am fost foarte aproape de a ajunge în play-off, am adunat cele mai multe puncte dintre echipele din play-out, dar suntem pe locul III, ce-i drept la un punct de primele două locuri. Suntem pe final de campionat şi în lot s-a adunat oboseala, dar şi mici tensiuni, şi de aceea trebuie să vedem cu gestionăm acest turneu pentru a scoate maximum din aceste şase meciuri, pe care trebuie să le tratăm ca pe nişte finale. Mergem din nou la Vaslui, o echipă ce are moralul mai bun după victoria de joi, dar sperăm să facem un meci mult mai bun de această dată, mai ales că nu mai avem timp să schimbăm prea multe”, a declarat antrenorul universitarilor, Adrian Chiruţ.

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că după meciul de la Vaslui jucătorii nu au acuzat accidentări, dar urma să vadă ieri, la antrenamentul de refacere, dacă sunt probleme medicale înaintea meciului de duminică. După ce HC Odorhei şi Politehnica Iaşi s-au retras la jumătatea sezonului regulat, după turneul play-out nu va mai retrograda direct nici o echipă, locurile trei şi patru urmând să participe la turneul de baraj pentru promovare sau menţinere în Liga Naţională alături de locurile doi şi trei din cele două serii ale Diviziei A.

Programul play-out-ului:

Etapa I (15 aprilie):

CSM Făgăraş-CSM Focşani

HC Vaslui-CSU Suceava

Etapa II (22 aprilie):

CSM Focşani-CSU Suceava

CSM Făgăraş-HC Vaslui

Etapa III (29 aprilie):

HC Vaslui-CSM Focşani

CSU Suceava-CSM Făgăraş

Etapa IV (6 mai):

CSM Focşani-CSM Făgăraş

CSU Suceava-HC Vaslui

Etapa V (13 mai):

CSU Suceava-CSM Focşani

HC Vaslui-CSM Făgăraş

Etapa VI (20 mai):

CSM Focşani-HC Vaslui

CSM Făgăraş-CSU Suceava

Clasament play-out

1. CSM Făgaraş 6 3 0 3 146 150 9

2. HC Vaslui 6 3 0 3 148 148 9

3. CSU Suceava 6 2 2 2 146 142 8

4. CSM Focşani 2007 6 2 2 2 135 135 8