Liga a III-a

Bucovina nu a evoluat ieri în campionatul Ligii a III-a deoarece adversara din runda a XXII-a, Metalosport Galaţi, a fost exclusă din competiţie. Pentru a se menţine în formă, rădăuţenii au disputat un amical de gală la Botoşani, confruntându-se pe stadionul Municipal cu gruparea de prima ligă pregătită de Costel Enache. Partida care s-a jucat ieri, cu începere de la ora 11.00, a reprezentat o ultimă repetiţie pentru botoşăneni înaintea întâlnirii din deplasare, de luni, cu ACS Poli Timişoara, contând pentru etapa a V-a din play-out.

Motivată de valoarea adversarului, trupa antrenată de Daniel Bălan şi Dorin Goian a început meciul foarte curajos. Evoluând în formula de bază, rădăuţenii s-au apărat grupat în prima parte a întâlnirii, scorul pauzei fiind de 1-0 pentru FC Botoşani. În repriza a doua, şi pe fondul schimbărilor efectuate în garnitura oaspeţilor, botoşănenii au mai punctat de alte trei ori.

„A fost un examen util pentru tânăra noastră echipă. Cât am jucat în formula standard am dat o replică dârză, însă per total, toţi jucătorii s-au prezentat bine”, a declarat antrenorul-jucător Daniel Bălan.

Bucovina Rădăuţi a început meciul în alcătuirea: Puianu – Alecsandru, Vişinar, Florescu, Antonesei – Bălan, Vitu, Ungurianu, Timiş – Stoian, Ciobanu. Au mai intrat Prutean, Corniciuc, Tironeac şi Vicliuc.