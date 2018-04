Fotbal juvenil

S-a încheiat sezonul regulat în campionatele judeţene de juniori Under 15 şi Under 11. Partea a doua a întrecerilor va continua în sistem play-off şi play-out, prima rundă în noul format fiind programată la finalul acestei săptămâni. Primele patru clasate la fiecare categorie de vârstă, Juniorul I Suceava, LPS Suceava, Juniorul II Suceava şi Bucovina Rădăuţi, la Under 15, respectiv LPS Suceava, Juniorul Suceava, Dorna Vatra Dornei şi Junior Câmpulung Moldovenesc, la Under 11, vor lupta în continuare pentru titlul de campioană şi pentru dreptul de a reprezenta judeţul la turneul zonal, în vreme ce grupările care au încheiat sezonul regulat în partea inferioară a clasamentelor se vor consola evoluând în play-out.

În condiţiile în care Asociaţia Judeţeană de Fotbal a hotărât ca echipele competitoare să-şi păstreze în partea a doua a întrecerii zestrea de puncte acumulată până acum, echipele Juniorul I Suceava (Under 15) şi LPS Suceava (Under 11) sunt cele mai bine poziţionate în cursa pentru titlul de campioană.

Clasament Juniori Under 15

1 Juniorul I Suceava 14 14 0 0 112-9 42

2 LPS Suceava 14 10 1 3 79-25 31

3 Juniorul II Suceava 14 9 1 4 44-21 28

4 Bucovina Rădăuţi 14 6 1 7 34-43 19

5 Dorna Vatra Dornei 14 5 1 8 30-54 16

6 Foresta Suceava 14 3 1 10 28-74 10

7 CN Nicu Gane Fălticeni 14 3 1 10 20-73 10

8 Zimbru Siret 14 3 0 11 20-68 9

Clasament Juniori Under 11

1 LPS Suceava 14 14 0 0 144-5 42

2 Juniorul Suceava 14 12 0 2 81-10 36

3 Dorna Vatra Dornei 14 9 0 5 64-31 27

4 Junior Câmpulung 14 5 1 8 26-51 16

5 Zimbru Siret 14 5 1 8 18-82 16

6 Foresta Suceava 14 4 0 10 16-82 12

7 Foresta 2016 Fălticeni 14 3 2 9 13-49 11

8 Bucovina Rădăuţi 14 2 0 12 9-61 6