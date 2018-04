Rugby

Vineri, 6 aprilie, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava a disputat un meci restant din a doua etapă a returului Diviziei Naționale, pe terenul uneia din cele trei candidate la promovare, CS Năvodari. Cu un lot în care s-au regăsit foarte mulți jucători foarte tineri, inclusiv juniori, echipa pregătită de antrenorul Marius Colțuneac a pierdut cu scorul de 7 – 50. Față de finala câștigată vara trecută de suceveni, de această dată CSM-ul a evoluat cu un lot total schimbat, după mai multe plecări sau cu jucători ce au agățat ghetele-n cui, în comparație cu cei de la Năvodari, ce s-au întărit cu jucători experimentați ce au evoluat și-n Super Ligă. Această restanță pusă în timpul săptămânii nu a picat bine pentru suceveni și asta deoarece o parte din jucători lucrează și n-au putut să plece de joi în această deplasare, fapt la care s-au adăugat și accidentări ale unor titulari. CS Năvodari a condus la pauză cu 36 – 0, repriza a doua fiind ceva mai echilibrată, în care Suceava a reușit șapte puncte, după un eseu reușit de căpitanul Lucian Preutescu și o transformare fructificată de Alin Elisei, jucător ce a evoluat în acest meci pe postul de uvertură și nu fundaș, așa cum joacă în mod normal.

„Nu ne-a avantajat acest meci pus vineri, deoarece mulți jucători n-au putut să plece de la serviciu. Am fost nevoiți să facem această deplasare cu un lot în care s-au regăsit mulți jucători de 18 – 19 ani, iar lipsa de experiență s-a văzut mai ales în prima repriză, când am greșit destul demult. Totuși, în partea a doua am avut mai multe oportunități de a marca, dar numai una a fost concretizată pe tabelă. Urmează o nouă deplasare lungă și obositoare la Petroșani, în care sperăm să contăm pe cât mai mulți titulari”, a declarat antrenorul Marius Colțuneac.

Într-un alt meci din această etapă, Gloria Buzău s-a impus pe teren propriu în fața Aradului, cu scorul de 92 – 0, într-o partidă întreruptă în minutul 53, după ce oaspeții au ajuns la numărul minim de jucători permis de regulament, după o serie de accidentări. În al treilea meci al rundei a doua din retur, Știința Petorșani s-a impus pe teren propriu în disputa cu RCM Galați cu scorul de 29 – 10, după ce oaspeții au condus cu 10 – 7, la pauză fiind 10 – 10. Partida dintre Rugby Club Bârlad și Tomitanii Constanța a fost amânată pentru data de 3 mai.

Clasament

1. SCM Gloria Buzău 10 8 0 2 354 136 8pb 40pct

2. CS Năvodari 10 8 0 2 332 159 6 38

3. ACS Tomitanii Constanța9 7 0 2 319 118 8 36

4. Rugby Club Bârlad 9 6 1 2 238 212 3 29

5. CS Știința Petroșani10 5 1 4 204 164 2 24

6. RCM Galați 10 2 0 8 199 252 3 11

7. CSM Bucovina Suceava 10 1 0 9 171 361 4 8

8. CSUAV Arad 10 1 0 9 96 511 2 6