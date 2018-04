Liga a III-a

Astăzi, cu începere de la ora 17.00, se vor disputa partidele rundei a XXI-a în Seria I a Ligii a III-a. Bucovina Rădăuți, reprezentanta județului în acest eșalon, va primi pe teren propriu replica celor de la CSM Focșani. Trupa pregătită de Daniel Bălan și Dorin Goian vine după eșecul din runda intermediară de la mijlocul săptămânii, când a cedat, la Rădăuți, în fața gălățenilor de la Suporter Club Oțelul, fiind dornică de a se revanșa în fața propriului public.

„Trebuie neapărat să câștigăm acest meci, pentru că ne-am săturat să tot jucăm bine și să irosim puncte din cauza lipsei de inspirație la finalizare. Este adevărat că am avut un început de retur foarte dificil, însă am pierdut deja în 2018 trei meciuri cu scorul de 0-1, ceea ce este frustrant. Am scăpat de meciurile grele, acum o să jucăm cu echipe de calibrul nostru și trebuie să reîncepem să urcăm în clasament”, a declarat antrenorul-jucător al Bucovinei, Daniel Bălan.

Programul etapei a XXI-a:

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - Sporting Lieşti

KSE Târgu Secuiesc - Aerostar Bacău

CSM Paşcani - Suporter Club Oţelul Galaţi

Sănătatea Darabani - AFC Odorheiu Secuiesc

Bucovina Rădăuţi - CSM Focşani

Olimpic Cetate Râşnov - Metalosport Galaţi

Avântul Valea Mărului - AFC Hărman

CSM Roman stă în această rundă.

Clasament Seria I

1 Aerostar Bacău 19 14 4 1 59-10 46

2 AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 19 13 4 2 46-20 43

3 Suporter Club Oţelul Galaţi 19 11 7 1 37-10 40

4 Sporting Lieşti 19 11 4 4 39-16 37

5 CSM Roman 19 11 4 4 43-22 37

6 Olimpic Cetate Râşnov19 8 6 5 31-19 30

7 AFC Hărman 19 8 3 8 30-15 27

8 Bucovina Rădăuţi 18 8 3 7 21-16 27

9 KSE Târgu Secuiesc 18 7 5 6 45-30 26

10 CSM Focşani 19 6 7 6 32-24 25

11 Sănătatea Darabani 18 5 4 9 29-38 19

12 AFC Odorheiu Secuiesc 19 5 1 13 29-41 16

13 CSM Paşcani 18 4 1 13 21-47 13

14 Avântul Valea Mărului 18 2 1 15 26-52 7

15 Metalosport Galaţi 19 0 0 19 2-130 -12

Notă: Formațiile Avântul Valea Mărului și Metalosport Galați au părăsit competiția după finalul turului, urmând să piardă cu 3-0, la „masa verde”, meciurile pe care le mai au de disputat. De asemenea, ultima clasată, Metalosport Galați, a fost penalizată cu 12 puncte de către Comisia de Disciplină.