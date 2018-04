Rugby, juniori U18

Doi dintre rugbiştii descoperiţi şi formaţi la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor, mai exact Marius Ferariu şi Rareş Prelucă, au participat timp de opt zile cu naţionala României la Campionatul European pentru juniorii sub 18 ani, ce s-a desfăşurat în Polonia. Marius Ferariu este la al doilea european sub 18 ani, după cel de anul trecut, când România a promovat în prima grupă valorică, în timp ce colegul său Rareş Prelucă a fost la primul european. Cu o victorie în cele trei meciuri disputate, România a ocupat locul şase şi şi-a îndeplinit astfel obiectivul propus la începutul competiţiei, menţinerea în prima grupă valorică.

În primul meci, România a pierdut fără drept de apel, 8 – 67, în faţa campioanei de anul trecut, a doua echipă a Franţei, care apoi a pierdut finala din acest an cu scorul de 3 – 8 în disputa cu Georgia. În meciul pentru locurile 5 – 8, echipa României a reuşit prima şi singura victorie de la acest campionat european, 27 – 5 în faţa Belgiei. Pe finalul acestui meci, Marius Ferariu s-a accidentat la un braţ, unde a mai avut probleme, iar Rareş Prelucă a intrat în teren în debutul reprizei secunde, ambii evoluând în pachetul de înaintare al naţionalei României. În ultimul meci al competiţiei din Polonia, cel pentru locurile 5 – 6, disputat împotriva Rusiei, naţionala noastră a deschis scorul şi a condus cu 7 – 0 până-n minutul 22, dar adversarii au reuşit trei încercări până la pauză şi conduceau la jumătatea partidei cu 21 – 7. În partea a doua, ruşii au mai reuşit să marcheze 12 puncte, iar la final s-au impus cu scorul de 33 – 7.

„A fost prima mea participare la un Campionat European şi pot să spun c-am avut parte de o competiţie dură, cu adversari foarte puternici, Franţa fiind unul dintre ei, echipă pe care am întâlnit-o chiar în primul meci. Am reuşit să creştem de la meci la meci, dar din păcate în ultima întâlnire, cea cu Rusia, n-am reuşit să rămânem concentraţi până la final şi am pierdut locul cinci. Sper să continui pe aceeaşi linie şi să mai fiu convocat la loturile naţionale, iar la echipa de club să câştig primul titlu naţional în acest sezon”, a explicat Rareş Prelucă.

În acest sezon, Marius Ferariu a plecat la CSŞ 2 Baia Mare, iar în iarnă a ajuns la aceeaşi echipă şi Rareş Prelucă, ambii făcând acest pas deoarece CSŞ Gura Humorului nu are echipă de rugby în XV la juniorii sub 18 ani. Cei doi vor avea o scurtă vacanţă după acest Campionat European, iar pe 14 aprilie vor reîncepe meciurile în Campionatul Naţional pentru juniorii sub 18 ani, acolo unde actuala lor echipă, CSŞ 2 Baia Mare, ocupă primul loc şi este principala favorită la titlul naţional.