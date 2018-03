Handbal

Echipa de handbal a Universităţii Suceava va reveni joi, de la ora 18.00, în faţa propriilor suporteri, cu un meci important în compania celor de la Dunărea Călăraşi. Pentru echipa pregătită de Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei acest meci din penultima etapă a returului Ligii Naţionale are o miză mare, şi asta deoarece sucevenii se află încă în lupta pentru play-off, iar o victorie i-ar aduce la un singur punct de Minaur, dacă băimărenii vor pierde la CSM Bucureşti.

Extrema sucevenilor Andrei Olariu este convins că echipa universitară va face un meci bun, aşa cum a făcut-o în ultimele etape.

„Cu siguranţă Călăraşiul va veni la Suceava să câştige. Din punctul meu de vedere, oaspeţii au o echipă puternică şi jucători experimentaţi. Cu toate acestea, să nu uităm că şi noi în ultima perioadă am arătat un handbal destul de bun. Sper ca împreună cu suporterii noştri să câştigăm cele trei puncte şi, de ce nu, să sperăm în continuare la play-off”, a explicat Olariu.

Portarul şi antrenorul secund al echipei, Iulian Andrei, ce a evoluat trei ani de zile la Călăraşi, este conştient că presiunea punctelor va fi pe suceveni, dar în acelaşi timp crede că şi publicul va avea un rol important în desfăşurarea partidei.

„Ne aşteaptă din nou o partidă foarte dificilă, cu o miză mare pentru noi. Este un meci de la care aşteptăm multe şi sperăm ca la ora partidei să fim în cea mai bună formă sportivă şi sunt optimist deoarece în ultima perioadă am arătat un handbal bun şi am demonstrat că putem să ne batem de la egal la egal cu oricine din campionat, mai ales acasă. Aşteptăm cât mai mulţi suporteri la sală, care să ne încurajeze ca de fiecare dată. Oaspeţii sunt în formă bună, mai ales după ce au învins în ultima etapă câştigătoarea cupei, Constanţa, şi au făcut-o într-o manieră categorică. Oricum, vor veni şi vor juca fără presiune, deoarece nu mai au cum să piardă play-off-ul şi consider că meciurile de acest gen sunt periculoase şi dificile pentru noi”, a explicat Iulian Andrei.

Iulian Andrei crede că o eventuală accedere în play-off ar aduce linişte în lotul echipei

În etapa de joi, Minaur Baia Mare va juca la CSM Bucureşti de la ora 16.30, iar în acest fel sucevenii vor şti rezultatul la începutul meciului din sala LPS sau în prima parte. Iulian Andrei este de părere că mult mai important va fi meciul băimărenilor din ultima etapă, acasă, cu Timişoara, dar asta în condiţiile în care Suceava va învinge Călăraşiul.

„Noi considerăm că Minaur oricum are un meci dificil şi nu cred că CSM Bucureşti se va încurca acasă cu ei. După părerea mea, ultimul meci ne va interesa mai mult, cel în care Baia Mare va juca acasă cu Timişoara, dar noi trebuie să câştigăm cu Călăraşi, deoarece în caz contrar ne vor scădea mult şansele. Sperăm să facem un meci foarte bun, deoarece accederea în play-off va reprezenta o linişte pentru noi, fără emoţiile play-out-ului sau ale turneului de baraj”, a spus Iulian Andrei.

Zilele trecute, unul dintre principalii jucători ai Sucevei la linia de 9 metri, Gabriel Burlacu, a primit o nouă convocare la echipa naţională de seniori.

„Ne bucurăm pentru Gabi Burlacu. Evoluţiile lui bune se pare că au fost apreciate şi de antrenorul naţionalei. Sperăm s-o ţină tot aşa, mai ales că se pregăteşte foarte bine, dar cel mai important e să fie sănătos, iar de ceva timp n-a mai avut probleme medicale”, a explicat Iulian Andrei.

Pentru partida de joi, Universitatea are tot lotul valid, unii dintre jucători având mici probleme medicale normale pe acest final de retur.

Etapa a 25-a

Dinamo Bucureşti – Potaissa Turda (marţi, 27 martie, ora 18.00)

CSM Focşani 2007 – Steaua Bucureşti (joi, ora 18.00)

CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare (joi, ora 16.30, TVR HD)

Politehnica Timişoara – CSM Făgăraş (joi, ora 18.00)

CSU Suceava – Dunărea Călăraşi (joi, ora 18.00, LPS Suceava)

AHC Dobrogea Sud – HC Vaslui (joi, ora 18.00, Digi şi Telekom Sport)

Politehnica Iaşi – HC Odorhei 10 – 0

Clasament

1. CSA Steaua Bucureşti 24 18 1 5 639 557 55

2. AHC Potaissa Turda 24 18 0 6 671 584 54

3. Politehnica Timişoara 24 16 2 6 633 556 50

4. Dinamo Bucureşti 24 16 2 6 682 621 50

5. CSM Bucureşti 24 16 1 7 663 586 49

6. AHC Dobrogea Sud 24 14 4 6 639 579 46

7. AHC Dunărea Călăraşi 24 13 3 8 599 592 42

8. CS Minaur Baia Mare 24 9 1 14 585 610 28

9. CSU Suceava 24 7 3 14 608 626 24

10. CSM Focşani 2007 24 7 3 14 555 595 24

11. HC Vaslui 24 6 1 17 584 673 19

12. CSM Făgăraş 24 4 1 19 555 649 13

CS Politehnica Iaşi s-a retras 24 1 2 21 563 713 5

HC Odorhei s-a retras 24 10 2 12 427 462 32