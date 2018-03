Liga a II-a

Etapa a XXIII-a a început astăzi, cu duelul dintre Chindia Târgoviște și Știința Miroslava, încheiat cu scorul de 2-0. Grosul partidelor din această rundă restantă vor avea loc astăzi după-amiază, Foresta urmând să evolueze cu începere de la ora 15.00, pe stadionul „Nicolae Dobrin”, din Pitești, împotriva grupării FC Argeș. În condițiile în care sâmbătă, echipa suceveană are programat următorul joc de campionat tot în județul Argeș, la Mioveni, delegația Forestei se va porni spre casă abia după meciul din runda a XXVII-a. Pentru a putea face față acestor două jocuri foarte grele și pentru a preveni eventualele probleme legate de accidentări sau suspendări, antrenorul Florentin Petre a convocat pentru acțiunea din această săptămână nu mai puțin de 20 de jucători. Între fotbaliștii care au făcut deplasarea pentru duelurile cu FC Argeș și CS Mioveni se află, de asemenea, Marius Matei și Pavel Săcrier, care au ratat ultimele meciuri oficiale din cauza accidentărilor, dar și mijlocașul Ruben Sumanariu, care și-a ispășit suspendarea primită din partea FRF.

„Urmează pentru noi o perioadă cu jocuri grele. Suntem în hora retrogradării și vom lupta pentru salvare alături de alte opt echipe. Eu speram să avem continuitate în rezultate, dar deja suntem la a doua înfrângere consecutivă. O să încerc să motivez cât mai bine jucătorii și să-i aduc la un nivel de pregătire cât mai bun, iar la Pitești să jucăm mult mai bine decât am făcut-o în partidele cu Metaloglobus București și Academica Clinceni, pentru a putea spera la un rezultat pozitiv”, a declarat antrenorul Florentin Petre.

În altă ordine de idei, Foresta a încheiat conturile în această săptămână cu preparatorul fizic Khalil Chakroun. Anunțul a fost făcut de tehnicianul tunisian pe contul său de Facebook.

„Aventura mea la Foresta Suceava se termină aici. Sunt foarte fericit că am putut împărtăși din timpul, cunoștințele mele și din experiența mea. Sunt mândru cu ce am reușit până în prezent. Am avut șansa să lucrez într-un colectiv unit și nu m-am simțit niciodată departe de familia mea. Dimpotrivă, am găsit a doua familie, aici, la Suceava. E un episod din parcursul meu profesional și merg înainte cu capul sus”, a precizat Chakroun.

Program complet etapa a XXIII-a:

Marţi, 27 martie

Chindia Târgovişte - Ştiinţa Miroslava2-0

Miercuri, 28 martie

Academica Clinceni - Pandurii Târgu Jiu, ora 15.00

Metaloglobus Bucureşti - ASU Politehnica Timişoara, ora 15.00

FC Argeş - Foresta Suceava, ora 15.00

Dacia Unirea Brăila - Luceafărul Oradea, ora 15.00

CS Afumaţi - Sportul Snagov, ora 16.00, peTelekomSport 1

CS Baloteşti - Dunărea Călăraşi, ora 16.00, peDigiSport 1

CS Mioveni - UTA Arad, ora 19.30, peDigiSport 1

ASA Târgu Mureş - Ripensia Timişoara 0-3

FC Hermannstadt - Olimpia Satu Mare 3-0

Clasament

1 Dunărea Călăraşi 25 18 5 2 50-17 59

2 AFC Hermannstadt 25 16 8 1 38-11 56

3 Chindia Târgovişte 26 17 7 3 54-17 55

4 CS Afumaţi 25 13 5 7 33-19 44

5 FC Argeş 25 12 7 6 38-22 43

6 FC Academica Clinceni 25 12 7 6 39-31 43

7 ASU Politehnica Timişoara 25 11 5 9 33-29 38

8 CS Mioveni 25 8 7 10 36-34 31

9 ASA Târgu Mureş 25 9 4 12 38-49 31

10 UTA Arad 25 7 9 9 32-33 30

11 Luceafărul Oradea 25 8 6 11 40-42 30

12 Sportul Snagov 24 8 6 10 20-22 30

13 Ripensia Timişoara 25 7 8 10 48-38 29

14 Metaloglobus Bucureşti 25 7 6 12 23-32 27

15 Ştiinţa Miroslava 26 7 6 13 30-52 27

16 Pandurii Târgu Jiu 24 5 9 10 30-39 24

17 CS Baloteşti 24 6 6 12 30-48 24

18 Foresta Suceava 25 7 3 15 22-65 24

19 Dacia Unirea Brăila 24 5 6 13 49-51 21

20 Olimpia Satu Mare 25 6 2 17 19-51 -40

Notă: Echipele ASA Târgu Mureș și Olimpia Satu Mare s-au retras din campionat după finalul turului și vor pierde meciurile pe care le mai au de disputat cu scorul de 3-0, la „masa verde”. De asemenea, gruparea sătmăreană a fost penalizată cu 56 de puncte de către Comisia de Disciplină a FRF.