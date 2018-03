Competiţie

Concursul bilateral de şah rapid Palatul Copiilor Vaslui - Palatul Copiilor Suceava, desfăşurat sâmbătă, 24 martie, la Vaslui, şi-a desemnat câştigătorii. S-au desfăşurat patru concursuri diferite pe categorii de vârste.

La copii sub 8 ani (concurs în sistem Berger de cinci runde), copiii de la Palatul Copiilor Suceava au ocupat locul întâi prin Toma - Dimitrie Ştirbu şi locul doi prin Matei Mitrofan, amândoi cu câte patru puncte, departajaţi de coeficientul Sonneborn. Cel de-al treilea reprezentant al Palatului Copiilor Suceava, Oniu Ştefan, a ocupat locul patru cu două puncte. La copii sub 10 ani, cei opt concurenţi s-au întrecut în sistem elveţian, pe durata a cinci runde. Copiii de la Palatul Copiilor Suceava au ocupat următoarele locuri: Alexia Mitrofan, locul întâi, cu 5 puncte, şi Ştefan Buzilă, locul trei, cu 3 puncte. N-au prins podiumul Robert-Mario Demediuc şi Robert Aparaschivei. La copii sub 12 ani au fost 13 participanţi care au jucat cinci runde în sistem elveţian. Ştefana Bărîlă a ocupat locul întâi, cu 4,5 puncte, Tudor Aparaschivei, locul trei, cu 4 puncte, Matei Forăscu, locul patru, cu trei puncte, şi Răzvan Antonesei, locul şapte, cu două puncte.

La juniori sub 14 ani, au fost 11 concurenţi. S-au jucat tot cinci runde în sistem elveţian. Juniorii de la Suceava s-au clasat imediat sub podium, ocupând în ordine locurile patru, cinci şi şase prin Cristian Arhire, trei puncte, Matei Ştefan, 2,5 puncte, respectiv Matei Nicolau, două puncte.

Directoarea Palatului Copiilor Suceava, Beatrice Choleva, a spus că „toţi cei 15 copii care au participat la această întrecere şahistă merită felicitaţi nu numai pentru rezultate, ci şi pentru efortul pe care l-au făcut: patru ore drumul la dus, cinci ore concursul, trei ore şi jumătate drumul la întoarcere”.