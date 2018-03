Natație

Înotătorul Şerban Cotos a urcat de şase ori pe podiumul Campionatelor Naţionale de Înot pentru juniori, tineret şi seniori, care s-au desfăşurat în perioada 21-25 martie, la Bacău. Confirmând forma bună prin care trece, Şerban Cotos a câştigat trei curse, fiind declarat campion naţional de juniori în probele de 100 metri fluture, 200 metri fluture şi 400 metri liber, a fost declarat vicecampion naţional de juniori în proba de 200 metri liber, a ocupat locul trei la juniori la 50 metri fluture, iar în proba de 100 metri fluture a obţinut locul III la categoria tineret. La toate cele trei probe unde a fost declarat campion naţional de juniori, Şerban Cotos a înotat în finala A, cursă rezervată celor mai buni opt înotători din ţară.

De asemenea, în proba de 100 metri fluture, Şerban Cotos şi-a realizat baremul de 650 de puncte FINA pentru a intra în lotul naţional de juniori.

Şerban Cotos se pregăteşte cu profesorul Sorin Raţă, la Bazinul Universităţii Suceava

Elev în clasa a IX-a la Liceul Teoretic Filadelfia, Şerban Cotos este antrenat la bazinul Universităţii Suceava de lectorul universitar dr. Sorin Raţă, iar de partea de refacere şi recuperare se ocupă kinetoterapeutul Cristian Chihaia.

Şerban Cotos este legitimat la Clubul Sportiv Universitar din Suceava, unde beneficiază de toate facilităţile Complexului de Nataţie şi Kinetoterapie. De asemenea, Asociaţia pentru Promovarea Nataţiei Rădăuţi, împreună cu Lincor Trans Rădăuţi, a suportat mare parte din cheltuielile de pregătire ale înotătorului Şerban Cotos.

„Rezultatele de la Bacău sunt cele mai bune de când am intrat la juniorat. Mă bucur că am progresat foarte bine, am realizat timpi foarte buni şi mi-am făcut baremul pentru lotul naţional de juniori. Mulţumesc domnului director Sorin Raţă pentru tot sprijinul pe care mi l-a acordat. Mulţumesc Ivankăi, Galinei şi lui Sergiu Spiţa, de la Lincor Trans, pentru sprijinul pe care mi l-au dat în pregătire. Mulţumesc tuturor celor de la bazinul Universităţii, care mă suportă mai multe ore pe zi, şi domnului Cristian Chihaia, care mă ajută pe partea de refacere şi recuperare. La Universitate mă pregătesc foarte bine, toată lumea este foarte atentă să nu-mi lipsească nimic, aşa că trebuiau să vină şi rezultatele. De asemenea, mulţumesc conducerii, corpului profesoral şi colegilor mei de la Liceul Filadelfia, unde am găsit un mediu propice performanţei, atât pe plan şcolar, cât şi pe plan sportiv”, a spus Şerban Cotos.

În vârstă de 16 ani, înotătorul rădăuţean a fost declarat până acum de 17 ori campion naţional al României, de 31 de ori vicecampion naţional şi de 21 ori a ocupat poziţia a treia. De asemenea, Şerban Cotos a fost declarat cel mai bun înotător din România la 13 ani şi la 14 ani, iar la 13 ani a depăşit şase recorduri naţionale în bazin scurt.