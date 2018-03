Rares Preluca si Marius Ferariu evolueaza la Campionatul European pentru juniori sub 18 ani

Doi dintre jucătorii formați la Clubul Sportiv Școlar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor, mai exact Marius Ferariu și Rareș Prelucă, au debutat ieri în Polonia, la Campionatul European de rugby în XV pentru juniori sub 18 ani. Din păcate, așa cum era de așteptat, echipa României a pierdut în primul meci în fața câștigătoarei de anul trecut, echipa Franței, ce este favorită la trofeu și-n acest an. Cocoșii s-au impus cu scorul de 67 – 8 și s-au calificat în semifinale, locurile I-IV, în timp ce România va juca pentru un loc în 5 – 8. Francezii au făcut o primă repriză foarte bună și la pauză, după 35 de minute de joc, conduceau cu 36 – 0. Românii au început mai bine repriza a doua și au punctat printr-o lovitură de pedeapsă și un eseu a cărui transformare a fost ratată, iar până la final francezii și-au mărit avantajul, câștigând fără probleme. Tot ieri, în celelalte trei meciuri din sferturile de finală ale Campionatului European pentru juniori sub 18 ani, Spania s-a impus cu scorul de 42 – 3 în disputa cu Belgia, Georgia a trecut cu 69 – 12 de Olanda, iar Portugalia a învins Rusia cu 37 – 32. În această săptămână, în următoarea fază, cea a semifinalelor și meciurilor de clasament, Franța va întâlni Spania, iar Georgia va juca cu Portugalia, ambele meciuri pentru accederea în finala mare. România va juca împotriva Belgiei, pentru a rămâne în lupta pentru locul V, iar Olanda va întâlni Rusia, câștigătoarele urmând să joace în a treia și ultima fază pentru locurile V-VI, iar învinsele pentru VII-VIII.