Fotbal

La finalul meciului pierdut de Foresta pe Areni, în prelungiri, pe un teren foarte greu, atât antrenorul Florentin Petre, cât și cel al Academicii Clinceni, Ilie Poenaru au acuzat starea terenului, fiind de părere că această etapă trebuia amânată, așa cum s-a întâmplat la liga a III-a, dar și cu două meciuri din Liga a II-a.

„Din punctul meu de vedere acest meci nu trebuia să se termine așa, ținând cont de atitudinea jucătorilor noștri, mai ales în a doua repriză. Am avut multe faze de poartă, unele simple, ca la antrenament, și cred că dacă eram puțin mai atenți la finalizare, cel puțin una puteam s-o transformăm în gol. Nu știu cum s-au programat aceste meciuri, astfel încât să ne batem joc de jucători, de sănătatea și integritatea lor, iar din punctul meu de vedere partida nu trebuia să se dispute. Nu înțeleg de ce ne grăbim așa, deoarece va veni o perioadă frumoasă, în care vom sta în vacanță la plajă, în loc să jucăm în condiții optime. În plus, nu poți să joci fotbal în condițiile în care am făcut un sigur antrenament pe iarbă în acest an, și aia înghețată”, a explicat antrenorul Forestei, Florentin Petre. Tehnicianul sucevean a ținut să-și felicite jucătorii pentru devotamentul și caracterul arătat în teren. La faza loviturii libere indirecte, Petre este de părere că Began nu și-a luat distanța dintre minge și poartă, dar ca orice portar el a pus mâna din instinct și-n plus acel balon s-ar putea să fi fost deja ieșit.

Petre crede că situația este dificilă pentru opt echipe, inclusiv Foresta, iar cine va greși mai puțin se va salva

Referitor la situația din clasament, Florentin Petre a spus că „situația este destul de dificlă pentru opt echipe. Suntem în horă și noi și cred că cine greșește mai puțin și-și câștigă punctele, acela se va salva. Eu speram să avem continuitate în rezultate, dar deja suntem la a doua înfrângere și pentru mine este dureros. O să încerc să motivez cât mai bine jucătorii și să-i aduc la un nivel de pregătire cât mai bun, iar la Pitești să jucăm mult mai bine, dar dacă terenul va fi la fel ca astăzi, ăsta numai fotbal nu se cheamă”.

Întrebat de ce Marius Matei nu a fost la meci, Florentin Petre a declarat că l-a lăsat să-și facă tratamentul.

„Nu l-am chemat la Suceava, l-am lăsat să-și facă tratamentul pentru leziunea fibrilară ce a avut-o pe gambă. Mai are doar un cheag de sânge pe venă ce trebuie eliminat și n-am vrut să risc cu el, deoarece sănătatea ne interesează în primul rând. Cu siguranță se va alătura echipei, la fel ca și ceilalți jucători, Secrier, Ruben Sumanariu, ce vor reveni în programul echipei la începutul săptămânii viitoare”, a încheiat antrenorul Florentin Petre.

Antrenorul oaspeților se aștepta la un meci greu la Suceava, deoarece știa foarte bine jocul Forestei, dar principalul adversar a fost terenul mocirlos

Antrenorul echipei Academica Clinceni, Ilie Poenaru, s-a arătat și el la finalul meciului foarte deranjat de starea terenului, fiind de părere că federația trebuia să amâne toată etapa, nu numai două partide.

„Aș vrea să spun că ceea ce se întâmplă nu este normal și mă refer aici la organizarea de meciuri pe astfel de terenuri, în care punem în pericol jucătorii ambelor echipe și să riscăm accidentări foarte grave. Federația ar trebui să se gândească foarte bine și să ne acorde și nouă atenție în situațiile de acest gen. Știam foarte bine ce joacă Suceava și că sunt o echipă foarte agresivă, una cu o densitate mare în teren și care pune presiune pe adversar și-n zona mingii. În plus, știam că terenul nu ne va avantaja, deoarece ne place să construim de jos, să avem posesie, mai ales că avem jucători tehnici. Am studiat foarte bine gazdele și am reușit să blocăm anumiți jucători, mai ales că le-au lipsit și piese importante din lot și practic nouă ne-a fost mult mai ușor. Golul a venit foarte târziu, deoarece nu ne putem exprima în joc pe asemenea suprafețe. Totuși ne-am adaptat mai repede, am reglat la pauză anumite lucruri, iar golul spun că a fost meritat. Îmi pare rău pentru Florentin, deoarece este prietenul meu și face treabă bună aici, dar ăsta este fotbalul, azi câștig eu, mâine el. Suceava este un oraș frumos ce trăiește prin fotbal și de aceea mi-aș dori ca echipa să se salveze de la retrogradare”, a explicat antrenorul Ilie Poenaru.