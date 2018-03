Rugby, juniori under 18

Rugby-ul din judeţul Suceava are doi reprezentanţi în naţionala României de juniori sub 18 ani la Campionatul European, ce începe de astăzi, sâmbătă, 24 martie, în localitatea Poznan din Polonia. Este vorba de Marius Ferariu şi Rareş Prelucă, rugbişti formaţi la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului de antrenorul Florin Nistor. Cei doi au făcut mai multe stagii de pregătire cu lotul naţional de juniori sub 18 ani şi la final au reuşit să fie selectaţi între cei 26 de jucători ce vor reprezenta România la acest Campionat European, acolo unde ţara noastră se află în prima grupă valorică alături de reprezentativele similare ale Franţei, Portugaliei, Rusiei, Georgiei, Olandei, Spaniei şi Belgiei. Marius Ferariu provine din satul Slătioara, comuna Stulpicani, şi a început rugby-ul la vârsta de 14 ani la CSŞ Gura Humorului şi a reuşit să ajungă foarte repede la naţionala sub 15 ani a României, de atunci fiind o prezenţă constantă la loturile de juniori, inclusiv la cele de rugby în 7, cu care anul trecut a fost la Campionatul European. Marius este la al doilea Campionat European de rugby în XV pentru juniorii sub 18 ani, după cel de anul trecut, când România reuşea să obţină medalia de bronz şi calificarea în prima grupă valorică.

„Participarea la acest campionat european este foarte importantă pentru mine, dar şi pentru naţională, deoarece după performanţa de anul trecut am reuşit să urcăm în prima grupă valorică şi vom juca astfel cu cei mai buni. La european ai şansa să-ţi demonstrezi calităţile şi să fii văzut de oameni din rugby mare, şi astfel să ajungi mai uşor la o echipă din Europa. Iubesc rugby-ul şi cred că nu oricine îl poate practica, iar eu am avut o şansă să ajung până aici datorită antrenorului Florin Nistor. Deocamdată îmi doresc să continui şi să merg la o echipă de seniori din ţară sau din afară şi în acelaşi timp să joc şi pentru naţionala de seniori a României”, a explicat Marius Ferariu.

Rareş Prelucă este la primul Campionat European de juniori

Născut în comuna Capu Câmpului, Rareş Prelucă s-a apucat de rugby acum trei ani, tot la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului, cu antrenorul Florin Nistor. Atât Rareş, cât şi Marius Ferariu evoluează în pachetul de înaintare al naţionalei, primul pe postul de pilier, în prima linie, iar al doilea în linia a treia a grămezii.

„După 10 stagii de pregătire făcute împreună cu ceilalţi colegi de la naţională, cred c-am ajuns la nivelul în care suntem o familie. Mă bucur şi sunt mândru c-am ajuns la naţională şi să particip la un Campionat European, unde ne dorim să reprezentăm cu succes ţara, judeţul şi rugby-ul din zona Bucovinei aşa cum au făcut-o şi o fac mulţi jucători de la noi din zonă”, a explicat Rareş Prelucă.

Duminică, cei doi rugbişti din judeţul Suceava vor debuta la european într-un meci dificil în compania Franţei. În acest sezon, ambii jucători au plecat la CSŞ 2 Baia Mare, pentru a evolua în campionatul de rugby în 15, deoarece CSŞ Gura Humorului are la această generaţie doar rugby în 7.

Înaintea debutului la acest european, directorul tehnic al naţionalei sub 18 ani este conştient că naţionala noastră va avea meciuri grele, dar îşi va juca şansa până la capăt.

„Obiectivul cu care abordăm această competiţie este să ne menţinem în prima grupă valorică. Ştim că ne aşteaptă trei meciuri grele, vom debuta cu Franţa, echipă pe care am văzut-o în partida pe care a câştigat-o cu Anglia. Noi mergem să ne jucăm şansa, este un grup bun, sunt cei mai buni copii din aceasta generaţie, iar pentru ei participarea la o competiţie atât de puternică înseamnă o experienţă extrem de importantă. Este prima lor competiţie la acest nivel, am avut discuţii individuale cu toţi jucătorii, sunt foarte determinaţi, îşi doresc să aibă o evoluţie foarte bună. Turneul din Olanda ne-a ajutat foarte mult pentru ca am reuşit să vedem cum reacţionează aceşti jucători sub presiune, deciziile pe care le iau, cum se adaptează la locuri şi condiţii noi de joc. Este un grup foarte bun şi din cei 26 de jucători mulţi au toate calităţile pentru a face pasul, în câţiva ani, la echipa de seniori. România U18 este un prim pas pentru un viitor Stejar, aşa cum s-a întâmplat cu Marius Antonescu, Constantin Pristăviţa, suceveanul Răzvan Ilişescu, Adi Motoc. Aceşti copii pot creşte doar jucând meciuri puternice, cu adversari puternici”, a declarat Horea Himpea, director tehnic al României U18.