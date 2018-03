Rugby

Campioană naţională a României la juniori sub 15 ani în 2017, echipa de rugby sub 16 ani a Clubului Sportiv Şcolar din Gura Humorului se pregăteşte şi-n acest sezon pentru lupta ce se va da pentru medaliile naţionale. După un parcurs perfect în turul campionatului, humorenii pregătiţi de antrenorul Andrei Varvaroi încearcă să facă cât mai multe meciuri de pregătire, şi asta deoarece în faza zonală sunt doar patru echipe. În acest sens, zilele trecute, tinerii rugbişti de la CSŞ Gura Humorului au fost invitaţi şi au participat la un turneu în Republica Moldova, la Turneul Memorial „Ion Hâncu”, organizat în memoria rugbistului moldovean ce s-a stins din viaţă la doar 26 de ani, în anul 2009, din cauza cancerului. Ion Hâncu a fost maestru al sportului, vicecampion european la categoriile sub 18 şi 20 de ani, şi a jucat 9 meciuri pentru naţionala de seniori a Moldovei.

Humorenii au avut două meciuri foarte utile, în compania a două echipe puternice din punct de vedere fizic. Antrenorul Andrei Varvaroi a explicat că legătura cu Moldova a fost făcută la o etapă de minirugby, la Salcea, acolo unde a venit şi antrenorul Ion Cebotari, ce a participat atunci cu o echipă de juniori sub 12 ani, tehnician ce a trimis invitaţia la turneul de zilele trecute.

„A fost un turneu bun din punct de vedere valoric, cu echipe puternice fizic. Am avut meciuri în care am reuşit să ne îndeplinim obiectivele cu care am plecat la acest turneu, acelea de a perfecta legătura dintre grămadă şi linia de 3/4 şi de a perfecta sistemul defensiv, unde am încasat doar un eseu. În acelaşi timp am identificat unele probleme ale echipei din punct de vedere tehnic, pe care vrem să le rezolvăm până la începerea returului, la sfârşitul lunii aprilie. În concluzie, mă declar mulţumit de acest turneu din Moldova, unde am jucat pe un teren sintetic foarte bun ce aparţine federaţiei moldovene de rugby şi vreau le mulţumesc organizatorilor pentru invitaţie”, a explicat antrenorul echipei de juniori U16 de la CSŞ Gura Humorului, Andrei Varvaroi.

Tehnicianul humorean a mai precizat că numărul mic al meciurilor din campionat îi obligă să caute cât mai multe partide, iar în acest sens a reuşit să perfecteze mai multe jocuri test, primul fiind sâmbătă, unul şcoală cu echipa de seniori de la CSM Suceava, dar şi un antrenament comun.

La finalul lunii, humorenii vor primi vizita echipelor de juniori sub 16 şi sub 17 ani de la CSŞ Bârlad, iar pe 5 aprilie, în cadrul întâlnirii sportivilor din programele de burse şi mentorat, juniorii humoreni vor avea şi un meci cu o echipa de la Rugby Club Ciorăscu, din Republica Moldova. Andrei Varvaroi şi-a mai propus un meci la Hlipiceni, în judeţul Botoşani, dar şi cu juniorii de la LPS Suceava, pregătiţi de antrenorul Dumitru Livadariu.