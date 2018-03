Liga a II-a

Iarna se încăpăţânează să mai întârzie la Suceava, motiv pentru care fotbaliştii Forestei întâmpină dificultăţi la antrenamentele de zi cu zi. Ieri după-amiază sucevenii s-au pregătit în sala de atletism a stadionului Areni, urmând ca în zilele următoare să se găsească şi alte soluţii de compromis.

Bătăi de cap au şi administratorii stadionului Areni, care au sarcina să se mobilizeze astfel încât suprafaţa de joc să se prezinte în condiţii regulamentare la ora partidei de campionat de sâmbătă, cu Academica Clinceni. Cu ajutorul lucrătorilor de la Domeniul Public al Primăriei a început deja îndepărtarea stratului de zăpadă de pe gazon, această operaţiune urmând să se exercite manual, cu lopeţile, din cauză că suprafaţa de joc este foarte moale şi ar putea fi compromisă de intervenţia în forţă a utilajelor.

După eşecul cu Metaloglobus, Florentin Petre dă asigurări că jucătorii se vor mobiliza altfel la următorul joc, cu Cliceniul

Referitor la evoluţia echipei sucevene în ultima partidă de campionat, din deplasare, cu Metaloglobus Bucureşti, soldată cu un eşec, antrenorul Florentin Petre a avut o intervenţie la radio Sport Total FM, unde a vorbit pe marginea acestui subiect.

„Am întâlnit un adversar bun, cu o bună calitate de la mijloc în sus. La noi, problema a fost de atitudine. Am fost aproape de egalare, în ultimele zece minute am avut o posesie bună. Dacă nu am fi rămas în inferioritate numerică, altfel ar fi stat lucrurile.

Nu avem ce să facem, voi folosi ce jucători am la dispoziţie sau poate mai aducem 2-3 jucători. Fac tot posibilul împreună cu staff-ul ca să salvăm tot ce este de salvat. A fost doar un eşec, mai sunt multe meciuri de jucat. Jucătorii se vor mobiliza altfel la meciul următor, cu Clinceniul. Financiar, lucrurile vor intra în normal, restanţe nu mai sunt aproape deloc. Oamenii care investesc la club fac tot posibilul ca jucătorii să rămână concentraţi doar pe joc”, a declarat antrenorul Forestei.