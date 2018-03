Futsal

Bukovina Vicovu de Jos şi-a respectat statutul de favorită şi s-a impus cu scorul de 10-8 în confruntarea de pe teren propriu cu Kereszthegy Remetea, contând pentru etapa a XVII-a. Chiar dacă au avut în faţă o formaţie clasată în subsolul ierarhiei Ligii secunde de futsal, jucătorii pregătiţi de Cristin Burlică au trebuit să tragă serios pentru cucerirea celor trei puncte, având emoţii până spre final.

„A fost un joc spectaculos, cu multe goluri, pe care ne bucurăm că l-am câştigat. Noi, având moralul scăzut după eşecul din partida precedentă, de la Luceafărul Buzău, care ne-a scos din lupta pentru locul doi, am fost nevoiţi să ne prezentăm fără câţiva jucători importanţi, care n-au putut evolua în această întâlnire. Mai mult, am pierdut încă un jucător de bază chiar în secunda 17, din cauza unei eliminări. Este bine că am reuşit să ne impunem în ciuda acestor probleme şi sper să reuşim o clasare cât mai bună la finalul campionatului”, a declarat antrenorul-jucător Cristin Burlică.

Golurile Bukovinei în duelul cu formaţia din Remetea au fost marcate de A. Ursache, Ov. Rusu, V. Toader, N. Solcan şi A. Ţugui.

Ieri s-au mai disputat alte două meciuri din etapa a XVII-a: Pro-Tineret Sighişoara – Luceafărul Buzău 3-9 şi CFF Clujana Cluj-Napoca – AS Inter Gheorgheni 10-2.

Partidele West Deva – Ceahlăul Piatra Neamţ, Fortius 2014 Buzău – KSE Târgu Secuiesc şi Colţea 1920 Braşov – Dinamo Leonardo Oradea s-au încheiat aseară, după închiderea ediţiei.

Clasament

1. CFF Clujana Cluj-Napoca 17 14 0 3 184-63 42

2. Luceafărul Buzău17 12 1 4 107-78 37

3. Colţea 1920 Braşov 16 13 0 3 104-52 29

4. KSE Târgu Secuiesc 16 9 2 5 102-81 29

5. Bukovina Vicovu de Jos 17 11 0 6 128-93 27

6. Ceahlăul Piatra Neamţ 16 8 2 6 93-77 26

7. Fortius 2014 Buzău 15 8 0 7 76-63 24

8. AS Inter Gheorgheni 16 5 2 9 70-98 17

9. West Deva 16 5 2 9 77-122 17

10. Dinamo Leonardo Oradea 16 3 2 11 71-115 11

11. Kereszthegy Remetea 17 2 2 13 76-129 8

12. Pro-Tineret Sighişoara 17 1 1 15 50-167 4

Notă: Gruparea Colţea Braşov a fost penalizată cu 10 puncte, iar Bukovina Vicovu de Jos cu 6 puncte!