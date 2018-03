Rugby

Echipele de rugby juniori de la Clubul Sportiv Şcolar din Gura Humorului se află în plin program de pregătire pentru a doua parte a Campionatului Naţional, semifinale şi finalele unde se va da lupta pentru medalii. Atât echipa sub 15 ani, cât şi cea sub 16 ani, ambele pregătite de antrenorul Andrei Varvaroi, sunt pe primul loc în grupă pe zona Moldova şi sunt principalele favorite la calificarea în semifinale şi finalele naţionale, echipa sub 16 ani fiind campioana naţională din 2017 la U15. Din păcate, la aceste categorii de vârstă nu prea au rămas foarte multe echipe în ţară, la under 16 fiind în total 9 formaţii, dintre care doar 4 în Moldova şi 5 în Muntenia, iar la under 15, câte 4 echipe în fiecare dintre cele două regiuni, Ardealul lipsind cu desăvârşire la aceste două categorii de juniori.

Pentru a compensa lipsa jocurilor din campionat, humorenii au încercat să facă cât mai multe meciuri de pregătire, chiar şi-n compania unor echipe mai mari ca vârstă. Mai mult, şi pauza competiţională dintre turul şi returul sezonului regulat este de nu mai puţin de 5 luni de zile. Ieri, juniorii sub 16 ani de la Gura Humorului au plecat în Republica Moldova, la Turneul Memorial „Ion Hâncu”, organizat în memoria rugbistului moldovean ce s-a stins din viaţă la doar 26 de ani, în anul 2009, din cauza cancerului. Ion Hâncu a fost maestru al sportului, vicecampion european la categoriile sub 18 şi 20 de ani, şi a jucat 9 meciuri pentru naţionala de seniori a Moldovei.

„Încercăm să ne pregătim cât mai bine, deoarece în campionat avem foarte puţine meciuri, iar pauza dintre tur şi retur este foarte mare. Am fost invitaţi la acest turneu în Moldova, unde vom avea două meciuri cu două echipe de acolo, partide în care mi-am propus să lucrăm la coeziunea dintre cele două compartimente, grămadă şi trei sferturi, dar să repetăm şi tactica de joc. Mai mult, vreau să exersăm mai mult sistemul defensiv, deoarece în campionat nu prea am avut probleme la acest capitol, iar la fazele finale cu siguranţă vom întâlni echipe mai puternice. Până la începerea returului, la finalul lunii viitoare ne-am propus să mai facem meciuri test cu echipe de juniori din judeţ, dar şi din zona Moldovei”, a explicat antrenorul Andrei Varvaroi.

Săptămâna viitoare, juniorii de la Gura Humorului vor juca un meci de pregătire cu echipa clubului din Hlipiceni, judeţul Botoşani, pe 31 martie cu echipele U16 şi U17 de la Bârlad, pe 5 aprilie vor veni la Gura Humorului juniorii din Chişinău, în program fiind în luna aprilie şi meciuri cu juniori sub 19 ani pregătiţi la LPS Suceava de Dumitru Livadariu.