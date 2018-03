Fotbal

Veste bună pentru fostul mare internaţional Dorin Goian, care a declarat că doreşte să îmbrăţişeze pe viitor cariera de antrenor. Cel mai titrat fotbalist sucevean din toate timpurile a absolvit recent cursurile pentru licenţa B, însă conform legislaţiei sportive din România trebuia să aştepte doi ani pentru a se putea înscrie la licenţa A. Comitetul Executiv al FRF a aprobat recent o serie de facilităţi în acest sens pentru fotbaliştii cu merite deosebite, astfel că Goian a putut să-şi depună dosarul pentru obţinerea licenţei A de antrenor, primul modul al cursurilor urmând să aibă loc între 2 şi 6 aprilie.

„Federaţia a acceptat să introducă un paragraf care exista deja la UEFA, astfel încât fotbaliştii care au minimum 50 de selecţii la prima reprezentativă să poată fi admişi la cursurile pentru licenţa A fără să mai fie nevoiţi să aştepte acel termen de doi ani. Este un lucru foarte bun pentru mine, ţinând cont că doresc să-mi construiesc o carieră în antrenorat. Am fost impresionat de cât de multe am avut de învăţat în perioada de nouă luni în care am efectuat cursurile pentru licenţa B, aşa că abia aştept să revin din nou la şcoală, pentru că sunt sigur că voi avea ocazia să aflu şi alte lucruri noi”, a declarat Dorin Goian.

În vârstă de 37 de ani, Goian a strâns în cariera de jucător 69 de selecţii în prima reprezentativă a României, marcând şi 5 goluri. Goe a debutat în fotbalul mare la Foresta, ajungând să evolueze ulterior la Gloria Buzău, Ceahlăul Piatra Neamţ, FCM Bacău, Steaua Bucureşti, Palermo (Italia), Glasgow Rangers (Scoţia), Spezia (Italia), şi Asteras Tripolis (Grecia).