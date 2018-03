Liga a III-a

Etapa a XVIII-a a Ligii a III-a va începe astăzi, cu întâlnirea dintre Aerostar Bacău și Sănătatea Darabani, însă grosul partidelor se vor disputa mâine, inclusiv confruntarea AFC Hărman – Bucovina Rădăuți. Sucevenii au pierdut primul meci al returului, însă au jucat de la egal la egal cu liderul Aerostar Bacău, evoluție dătătoare de speranțe în perspectiva meciurilor următoare.

„Am început anul cu un examen dificil, și chiar dacă am fost învinși, nu am ce să le reproșez băieților. Am arătat determinare și ne-am creat mai multe ocazii ca prima clasată. Dacă vom juca în aceeași notă și în jocul de la Hărman, cred că avem șanse reale să ne întoarcem cu un rezultat pozitiv. Sper să vină cât mai repede primăvara, pentru că ne-am săturat să ne antrenăm prin noroaie, pe terenuri desfundate”, a declarat antrenorul Dorin Goian, care se ocupă alături de fostul său coleg de la Steaua Daniel Bălan de pregătirea grupării rădăuțene.

Meciul dintre AFC Hărman și Bucovina va începe la ora 15.00.

Programul etapei a XVIII-a:

Vineri, 16 martie

Aerostar Bacău - Sănătatea Darabani

Sâmbătă, 17 martie

Metalosport Galaţi - AFC Odorheiu Secuiesc

AFC Hărman - Bucovina Rădăuţi

Olimpic Cetate Râşnov - KSE Târgu Secuiesc

Csikszereda Miercurea Ciuc - CSM Roman

Suporter Club Oţelul Galaţi - CSM Focşani

Sporting Lieşti - Avântul Valea Mărului 3-0

CSM Paşcani stă în această rundă.

Clasament

1. Aerostar Bacău 15 10 4 1 39-9 34

2. CSM Roman 15 10 3 2 47-16 33

3. Csikszereda Miercurea Ciuc 15 10 3 2 35-17 33

4. Suporter Club Oţelul Galaţi 15 8 6 1 30-10 30

5. Sporting Lieşti 15 8 3 4 32-14 27

6. KSE Târgu Secuiesc 15 7 3 5 42-26 24

7. AFC Hărman 15 7 3 5 27-1124

8. Olimpic Cetate Râşnov15 7 3 5 25-15 24

9. Bucovina Rădăuţi 15 7 3 5 19-13 24

10. CSM Focşani 2007 15 4 6 5 25-19 18

11. Sănătatea Darabani 14 4 4 6 28-26 16

12. AFC Odorheiu Secuiesc 15 3 1 11 24-36 10

13. CSM Paşcani 15 3 1 11 19-39 10

14. Avântul Valea Mărului 15 2 1 12 26-43 7

15. Metalosport Galaţi 15 0 0 15 2-126 -8

Notă: Avântul Valea Mărului s-a retras din competiție în pauza de iarnă, urmând să piardă cu 3-0, la „masa verde”, meciurile pe care le mai are de disputat. De asemenea, ultima clasată, Metalosport Galați, a fost penalizată cu 8 puncte de către Comisia de Disciplină.