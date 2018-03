Fotbal judeţean

Luând act de solicitarea majorităţii cluburilor din Liga a IV-a şi Seria I a Ligii a V-a, Comitetul de Urgenţă al Asociaţiei Judeţene de Fotbal a decis amânarea cu o săptămână a meciurilor din prima etapă a returului, care ar fi trebuit să se dispute duminică. Aceasta este a doua reprogramare a partidelor sezonului de primăvară din cauza timpului nefavorabil, în condiţiile în care, iniţial, respectivele întreceri trebuiau să debuteze pe 11 martie.

Conform comunicatului AJF, restul competiţiilor judeţene nu vor suferi amânări, urmând să se desfăşoare conform planului.

Astfel, partidele din sferturile de finală ale Cupei României Railex se vor disputa la mijlocul săptămânii viitoare, pe data de 21 martie. Jocurile din semifinale se vor desfăşura în două manşe, pe 10 aprilie şi 17 mai, urmând ca finala să aibă loc în ziua de 10 iunie, pe stadionul Areni.

Campionatele de Juniori Under 11, Under 13 şi Under 15 vor începe sezonul de primăvară pe data de 24 martie, în vreme ce echipele din Seria a II-a a Ligii a V-a vor porni la drum o zi mai târziu, la aceeaşi dată cu cele din Seria I şi din Liga a IV-a.